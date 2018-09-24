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Dolandırıcı nakliyeciler adliyede

Eskişehir’de 2 şahsın yüklü miktarda mallarını nakliye aracıyla götürmek için alıp daha sonra izini kaybettiren şüpheliler, yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de 2 şahsın yüklü miktarda mallarını nakliye aracıyla götürmek için alıp daha sonra izini kaybettiren şüpheliler, yakalanarak adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, 22 Eylül tarihinde O.S. isimli vatandaş yüklü miktarda doğalgaz vanası, A.D. isimli vatandaş da yüklü miktarda tekstil ürünlerini araç ile İstanbul'a göndermek üzere bir nakliye firması ile anlaştı. Mağdur şahıslar, nakliye firmasının söz konusu malları sürücüsü G.I. olan kamyona yükleyerek gönderdiğini, ancak malın teslim edilmesi gereken firmalara ulaşmadığını öğrendi. Malları götüren şoför G.I. ile bağlantının kesilmesi neticesinde müştekiler polis ekiplerine durumu bildirdi.


Ekiplerin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde suçta kullanılan kamyonu İzmir'in Kemal Paşa ilçesinde ele geçirdi. İncelemeler sonrasında araç içerisinde bulunan doğal gaz vanaları, polis ekiplerince eksiksiz olarak sahibine teslim edildi. Ayrıca şüpheli M.E. (45) ve G.I. (28) yapılan takip ve çalışmalar neticesinde Manisa'da yakalandı.


Öte yandan şüpheli şahısların emniyetteki işlemleri akabinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edilirken, şüpheli M.E.'nin (45) benzer suçlardan birçok kaydının olduğu, 3 ayrı dosyadan dolandırıcılık suçu ile arandığı da tespit edildi.

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