Dolara tepkisini sucuk ile gösterdi

Son günlerde dolar fiyatının çok yüksek seviyelere çıkması, esnafı da harekete geçirdi. Cumhurbaşkanı’nın ‘dolarlarınızı ve eurolarınızı bozdurun’ çağrısı ile harekete geçen ve Eskişehir’de kasap dükkanı sahibi olan Özdemir, farklı bir uygulama yapıyor. Kapısına ‘100 dolar bozdurup makbuzunu getirene bir kangal sucuk hediye’ yazısını asan Özdemir, bu şekilde ülkeye destek olmaya çalışıyor. İki gündür duran yazıyı görerek dükkana gelen vatandaşlara ortalama 5 bin liralık sucuk veren Özdemir, olumlu tepkilerle karşılaşıyor.

“Ülkemiz için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız”

Cumhurbaşkanı’nın talimatından sonra bu uygulamayı gerçekleştirdiğini ifade eden Özdemir, “Zaten biz küçük esnaflar olarak elimizden gelen buydu. Yapmak zorunda hissettik kendimizi. Bu milli bir mücadele çünkü. Bizim düşüncemiz böyle. 100 dolarını bozdurana bir kangal sucuk hediye kampanyasını başlattık. Yaklaşık iki gün oldu bu kampanyayı başlatalı. Talep çok fazla var. Bizleri mutlu ediyor açıkçası. Ülkemiz için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız her zaman. Biz buradayız” dedi.

“Yaklaşık 5 bin liralık sucuk hediyemiz oldu iki gündür”

İyi tepkiler aldıklarını ve herkesin tebrik ettiğini aktaran Özdemir, 2 günde 5 bin liralık sucuk sattıklarını belirterek, “Fotoğraf çektirmek isteyen oluyor. Tabii ki istemeyenler de oluyor. Fakat genel olarak iyi. Doların yükselmesi kesinlikle bizden kaynaklı bir şey değil. Dış mihrakların yüzünden olan bir şey. Dolar, euro, döviz 15 Temmuz’da, demokrasi nöbetinde yaptıklarını şimdi ekonomi ile yapmaya çalışıyorlar ama yapamayacaklar. Biz Türk halkıyız. Türklük bizim kanımızda var. Her zaman destek olacağız, arkasında duracağız. Bizim paramız Türk Lirası dolar değil. Dolar ile ticareti bitireceğiz. Yavaş yavaş TL’ye dönüşler yapacağız. Elimizden ne geliyorsa esnaf olarak biz bunu düşündük, bunu yapmaya karar verdik. Vatandaşları ellerinden ne geliyorsa yapmaya davet ediyorum. Yaklaşık 5 bin liralık sucuk hediyemiz oldu iki gündür” şeklinde konuştu.