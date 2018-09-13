Dolardaki hareketlilik saatçileri de etkiledi

Son dönemde dolarda yaşanan artış, çoğu meslek gibi saatçileri de etkiledi. Özellikle saat tamirinde kullanılan yedek parça ürünlerinin büyük bir kısmını ithal olarak alan saatçiler, tamir fiyatlarında ufak da olsa arttırıma gitmek zorunda kaldı. Buna rağmen vatandaşı ellerinden geldiği kadar mağdur etmemeye gayret eden işletmeciler, bu zorlu dönemin atlatılacağına inandıklarını dile getirdi.

“Hakkaniyetli davranmaya çalışıyoruz”

Dolar kurundaki hareketlilik ile ilgili görüşlerini paylaşan Eskişehir Saatçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Selahattin Kahveci, “Bütün sektörleri etkilediği gibi bizi de etkiledi. Saat sektöründeki giriş maddelerinin yüzde 90'ı dövize endeksli. Pil olsun, makineler olsun, yedek parçalar olsun. Haliyle tabii bizi de etkiledi. Biz burada ne yapıyoruz? Hakkaniyetli davranmaya çalışıyoruz. Ne müşteriyi ne de esnafı mağdur ediyoruz. Bu durumu anlayışlı karşılayan müşteriler de var, iyi davranmayan müşteriler de çıkıyor. Biz de elimizden geldiği kadar durumu izah ediyoruz. Müşteri mesela, ‘Sen bu pilleri veya yedek malzemeyi dolarla mı alıyorsun' diye soruyor. Evet, ben burada Türk parası ödüyorum ama bunun döviz üzerinden hesaplaması yapılıyor. O gün dolar 5 liraysa, bugün 6 liraysa aradaki farkı biz ödüyoruz tabii ki. Ama ben burada neye dikkat ediyorum? Hakkaniyetli olmaya dikkat ediyorum. Mesela 10 liralık bir pile 20 lira demiyoruz. 12,5 lira diyoruz. 12,5 lira olana 15 lira diyoruz. Ne esnaf mağdur olsun ne de müşterimiz zarar görsün” şeklinde konuştu.

“Her şeyden önce parayı helalinden ve düzgün bir şekilde kazanmak önemli”

Doların yükselişini sebep göstererek ürünlerinde fahiş fiyat artışlarına giden farklı sektörlerdeki işletmeler hakkında da konuşan Başkan Kahveci, “Her şeyden önce parayı helalinden ve düzgün bir şekilde kazanmak önemli. Müşteriyi bir defa kandırırsın ikinciye kandıramazsın. Hakkaniyetli bir şey de olmaz. Müşteri ikinci defa gelmez. Kazandığının da sana ne hayrı olur ne de bereketi olur. Her şeyden önce dediğim gibi burada önemli hakkaniyetli ve adaletli davranmak” ifadelerini kullandı.

Başkan Kahveci'den işletmelere tavsiyeler

İşletmelerin bu zorlu süreci tedbirli hareket ederek kolaylıkla aşabileceğine inandığını dile getiren Kahveci, şunları kaydetti:

“Bir atasözümüz var, herkes yorganına göre ayağını uzatacak. Ona göre kendini ayarlayacaksın. Aşırı borçlanmayacaksın. Çok fazla döviz borcuna girmeyeceksin. İmkanların ölçüsünde hareket ederse çok zorlanmadan bu işi atlatırsın. Ben düzeleceğine de inanıyorum.”