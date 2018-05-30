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30 Mayıs 2018 10:57

Dolu yağışı ekili tarım arazilerini vurdu

Türkiye’nin önemli tarım alanlarından Eskişehir’de geçen günlerde etkili olan yağmur ve dolu sebebiyle hububat ürünlerinden arpa ve buğdayda bu yıl yüzde 20 civarında verim düşüklüğü bekleniyor.

Dolu yağışı ekili tarım arazilerini vurdu

30 Mayıs 2018 10:57

Bazı bölgelerde ise hasarın yüzde 70’e ulaştığı belirtildi.


Yurdun dört bir yanında etkili olan yağış, Eskişehir’in belirli bölgelerinde de yaşamı olumsuz etkiledi. Kuvvetli yağış sel ve taşkınlara neden olurken, zaman zaman etkili olan dolu da tarlalarda bulunan ürünlere zarar verdi.


Odunpazarı Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Şen, hasarın ciddi boyutta olduğunu ve bazı bölgelerdeki zararın yüzde 70’i gördüğünü söyledi. Başkan Şen, "Yağışların uzun süreli devam etmesi bazı alanlarda riskleri de beraberinde getiriyor. Hasar bölgelerimizde ciddi boyutta var. Doludan hasar gören bölgelerimiz var. Tam sonuçları belli değil. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Yüzde 70 civarında hasar olan bölgelerimiz var. İnşallah bunla kalır. Yağışlar bu sene biraz daha geç kaldı. Anıza ektiğimiz arpalarda verim kaybı oldu. Sapı da kısa kaldı. Geçen sene çok daha güzel bir iklim vardı. Bu sene beklenen olmayacak gibi bir beklentimiz var. Yüzde 20 gibi bir düşüklük olabilir" diye konuştu.



"Sap fiyatları da yüksek olacak"


Bu yıl balyanın ham maddesi, küçükbaş ve büyükbaş hayvanların önemli besin kaynaklarından olan sapın da az olabileceğini aktaran Başkan Şen şunları söyledi:


"Urfa’da, İzmir’de sapın az olduğunu duyduk. Sap ihtiyacının olabileceği görünüyor. Çünkü sap arayanlar şimdiden başladılar. Sap fiyatları da yüksek olacak beklentisi var. Yine ithal edilecek. Edildiğini de duymaya başladık."


Öte yandan, meteorolojik verilere göre yağışın hafta boyunca belirli aralıklarla devam edebileceği öğrenildi.




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