Don olayları fiyatları artırıyor

Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, sebze ve meyve fiyatları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sebze ve meyve fiyatları ile ilgili asıl sorunun planlı üretim ve pazarlamanın olmaması olduğunu ifade eden Buluşan, “Enflasyonu, zam şampiyonunu sebzeye meyveye yüklemek ne kadar doğru düşünemiyorum. Eksi 16’yı gördüğümüz kış günlerinde üretimin değil, yaşamın zor olduğu ve asıl sorunun üreticiyle tüketici arasındaki fiyat farkı olduğu bir dönemdeyiz. Biz üreticiler olarak 365 gün üretiyoruz. Asıl sorunlardan biri planlı üretim ve pazarlama. Ülkemizde tarım politikamız yıllardır sorunlu. Gerçek üretim ve pazar verilerimiz çok farklı. Kayıt dışı üretim ve pazarlama sorumsuz halde devam ediyor. Biz üreticilerin de yanlışı plansızlığımız. Geçen yıl para etmeyen bir ürüne bu yıl yükleniyoruz. Gelecek yıl yine sorun hazır. Ziraat Odaları olarak çiftçi belgesini almaya gelen çiftçilerimizin ürün beyanlarını gördüğümüzde plansız üretimi görebiliyoruz, bu sorunu aşmaya çalışıyoruz. Ama yeterli değil. Çözüm üretici örgütlerin ürün beyanını çiftçi kayıt sistemiyle ürün künyesi şifresini sorumlusu olarak alıp takip etmeli. Aksi taktirde plansız üretim ve pazarlamanın önüne geçilemez” dedi.

Don olayları nedeniyle fiyatların normal olduğunu belirten Buluşan, “Diğer gündemde olan taze soğanın patlıcanın, domates ve diğer her hangi bir ürünün fiyatının yüksek olmasının önlemleri zordur. Mutfaktaki kuru soğan, patatesin donduğu bu soğuk havada Ege, Akdeniz de tarlalara soğuktan selden dondan girilemediği Sakarya vadimizde, Tepebaşı bölgemizde seraların donduğu üreticinin kendi imkanlarla ısıtmaya çalıştığı ve bir ürünün 100, 120 gün gibi uzun üretim sezonun olması tabi ki fiyatlara yansıyor” diye konuştu.