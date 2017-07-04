Döner başında günde 10 litre su içiyor

Sıcak havalar, bütün canlıları olumsuz etkilerken, bu sıcaklar altında çalışmak zorunda kalan döner ustaları için ayrı bir zorluk oluyor. Ekmek parası için savurucu sıcakların yanı sıra ateş önünde çalışan ustalar akşamı adeta zor ediyor. Sıcak havalarda meslektaşları gibi tezgah başında çalışmak zorunda olan döner ustası Ekrem Altıntaş, döner başında sıcaklığın 50 dereceye kadar yükseldiğini söyledi. Altıntaş, "Döner başında sıcaklık ortalama 50 derece oluyor. Dükkanı sabah 7’de açıyorum akşam saat 10’da döner bittiği zaman paydos yapıyoruz. Müşterilerle uğraşması ve dönerle uğraşması bizi sıcakta zorluyor. Günlük 10 litreye yakın su içiyorum. Bir damacana suyu bitiriyorum. Ramazan ayında daha da zordu. Bu sıcaklarda ekmek parası için çalışmak zorundayız. Hayat mücadelesi. Biz işimizi severek yapıyoruz. Severek yapınca zorluğa bir şekilde katlanılıyor" ifadelerini kullandı.