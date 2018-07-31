Mermerciler Dernek Başkanı Abdülkadir Sönmez, müteahhitlerin Eskişehir’den başka şehirlere gitmesi ile döviz kuru ve inşaat malzemeleri fiyatlarında yaşanan artışın müteahhitleri zora soktuğunu söyledi. Sönmez, sektör temsilcilerinin 24 Haziran’daki seçimlerin hemen ardından hızla ekonomiye dönmesi ve sektör açısından yeni bir sayfa açılması gerektiğini belirterek, sorunlarının çözümüne yönelik hükümetten ve belediyelerden somut adımlar beklediklerini bildirdi. Sönmez, küresel konjonktürde radikal siyasi ve ekonomik değişimler yaşandığına dikkat çekerek, "Bu konuda, herkes gibi bizler de üzerimize düşen fedakarlıkları elbette yapacağız. Üyelerimiz şartlarını zorlayarak işlerine devam etmektedir” dedi.

"Hep birlikte şehrimize sahip çıkalım"

Sönmez, “Geçen yıl süreli taahhüt işi almış müteahhitler, maliyet artışlarını takip etmekte zorlanıyor. Eskişehir’de gerek Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere Tepebaşı ve Odunpazarı belediyemizin de hassasiyet göstermesini gönülden arzu etmekteyiz. Şehrimiz kaybetmesin, kazanan ve büyüyen Eskişehir olsun istiyoruz. Hep birlikte şehrimize sahip çıkalım” diye konuştu.