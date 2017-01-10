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10 Ocak 2017 18:54

DP’den 10 Ocak mesajı

DP’den 10 Ocak mesajı

10 Ocak 2017 18:54

Demokrat Parti Eskişehir İl İkinci Başkanı Av. Ümran Aksu, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” münasebetiyle bir açıklama yayımladı.
Açıklamasında Çalışan Gazeteciler Günü’nün 1961 yılından beri her yıl 10 Ocak tarihinde kutlandığını hatırlatan Aksu, “Bugün gazetecilerimiz sayesinde oturduğumuz yerden kalkmadan, hatta cep telefonlarımıza düşen son dakika uygulamaları ile haberleri rahatlıkla alıyoruz. Gazetecilerin emeği, teknoloji ile de birleşince gündeme yabancı kalmak, hatta ’bilmiyorum’ demek imkansız hale geliyor. Gazeteciliğin esası muhabirliktir derler. Doğru bir sözdür. Öncelikle ülke olarak geçirdiğimiz bu zor günlerde, terörle mücadelede, sıcak çatışma alanlarında askerle, polisle beraber hareket edip bulundukları ortamı yansıtan, haber uğruna hayatlarını tehlikeye atan habercilerimizin haklarını ödeyemeyiz. Gazetecilik dikkat, soğukkanlılık ve cesaret gerektirmektedir. Çünkü işin sonunda yaralanma, yargılanma, hatta ölüm olabilmektedir” ifadelerine yer verdi.

“O haberlerin önümüze nasıl geldiğini düşünmeliyiz”
Gazetecilik mesleğinin zor yanlarından da bahseden Av. Ümran Aksu, şöyle devam etti:
“Biz oturduğumuz yerden, kahvemiz elimizde sıcak evimizde gazetelerimizi okurken o haberin nasıl önümüze geldiğini düşünmeyiz. Haberi hazırlayanın şu an yaralı mı, ölü mü, hastanede mi vs. olduğunu bilmeyiz. Birçok gazeteci riskli bölgelerde haber peşinde koşarken canından olmuştur. Sadece savaş muhabirleri değil, sahadaki gazeteciler de kar, kışta, zor koşullarda gece gündüz demeden çalışmaktadır. Onları cesaretinden, soğukkanlılığından ve yaptığı objektif haberden dolayı kim şimdiye kadar takdir etti?”

“Gazetecilerin mesai kavramı yoktur”
“Bunların yanı sıra uygulamada gazetecilerin temel sorunlarından biri de mesai kavramlarının olmamasıdır” diyen DP İl İkinci Başkanı Av. Ümran Aksu, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:
“Gece gündüz saat kavramı yoktur. Yalnızca haber vardır. Üstelik mesai ücreti alamamaktadırlar. Çatışma bölgelerinde gazetecilik yapanların normalin birkaç kat üzerinde ücret alması gerekirken, büyük haber şirketlerinde çalışanlar bu ücreti alabilmekte, diğerleri işini kaybetmemek uğruna düşük ücretler almaya devam etmektedirler. Görüldüğü gibi gazeteciler sadece iktidarlar karşısında değil, kendi işverenleri karşısında da zor durumdalar. Sorunlar saymakla bitmez. Basın özgürlüğü, demokrasinin en önemli göstergelerinden biridir. Gelecek günlerde gazeteciler gününün bayram olarak kutlanması temennisi ile tüm gazetecilerin Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum.”



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