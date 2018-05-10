Dr. Tünerir Başkan Kesikbaş’ı ziyaret etti

Türkan Tünerir, ESO Başkanlığına seçilen Celalettin Kesikbaş’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) binasında gerçekleşen ziyarette yeni görevinde Başkan Kesikbaş’a başarılar dileyen Dr. Türkan Tünerir, Eskişehir sanayisinin gelişmesinde katkıda bulunan sanayicilerin ekonomik gelişmeye katkılarının büyük olduğunu belirtti. Sağlık turizmi alanında BEBKA ile 2015 yılında başladıkları proje ile yurtdışından çok sayıda hastanın Fizyomer’de tedavi olduğunu anlatan Tünerir, şunları söyledi:

“Eskişehir’de ilk açılan, fizyoterapi merkeziyiz, merkezin bilinmesini çok önemsiyoruz, bu öncelikle şehrimize hizmettir, yurtdışından gelenler orada böyle bir sağlık tesisinin olmadığını, bu cihaz kapasitesine, bu deneyime sahip bir merkezin bulunmadığını söylüyorlar. Sağlık turizmini geliştirerek, kentte pek çok sektöre de ekonomik katkı sağlıyoruz. Engelli araçlarını ilk kullanan merkezlerden biriyiz hastaları evlerinden alıp tedavi merkezine getirip, tedavi sonrasında yine evlerine bırakıyoruz. Bunu insana hizmet olarak görüyoruz.”

Tebrik etti

Fizyomer’de ESO üyelerine özel olanakların, indirimlerin sağlanacağını ifade Dr. Tünerir, tüm üyeleri merkezin olanaklarını görmeye ve tedavi olmaya davet etti.

Ziyareti için Dr. Türkan Tünerir’e teşekkür eden ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş ise, en kısa zamanda merkezi ziyaret ederek, tedavi olanaklarını inceleyeceğini söyledi. Kadın bir girişimcinin Eskişehir’e böyle bir merkez kazandırmasının öneminin farkında olduğunu dile getiren Başkan Kesikbaş, hem kadın istihdamına verdiği önem, hem sağlık turizmine katkıları ve şehrin sağlık alanında ve ekonomisine katkıları bakımından başarılı işlere imza atan Dr. Tünerir’i tebrik etti ve çalışmalarının devamını diledi.