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29 Mayıs 2018 12:40

Dr. Tünerir “Sessiz Melekler”le buluştu

Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Kurucusu ve Tıbbi Direktörü Dr.

Dr. Tünerir “Sessiz Melekler”le buluştu

29 Mayıs 2018 12:40

Türkan Tünerir, Sessiz Meleklerin Sesi Derneği’ni ziyaret etti.


Zihinsel engelli bireyleri topluma kazandırmak ve onların sosyalleşmesini sağlamak amacıyla çeşitli eğitimlerin ve aktivitelerin gerçekleştirildiği Sessiz Meleklerin Sesi Derneği’nin Başkanı Berrin Çakır, Dr. Tünerir’e ziyareti için teşekkür etti. Derneğin kuruluşundan bu yana her konuda engelli bireylere destek olan Dr. Türkan Tünerir’i ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Çakır, herkesin aynı duyarlılıkla davranmasını beklediklerini söyledi.


Fizyomer Terapia’da tedavi olan tüm hastaların yanı sıra; engelli hastaların kendileri için ayrı bir yeri olduğunu belirten Dr. Türkan Tünerir, Fizyomer’in mimarisinin engellilere özel tasarlandığını, fizyoterapistlerin alanlarında uzman olduğunu söyledi. Engellilere her zaman destek vermeyi sürdüreceklerini dile getiren Dr. Tünerir, bu anlamda engelliler için gönüllü çalışan derneklerle de her zaman birlikte olmaya çaba gösterdiklerini kaydetti.


Fizyomer Terapia Kurucusu Dr. Türkan Tünerir, daha sonra Dernek Başkanı Berrin Çakır ile dernek üyelerine yönelik geçen yıl imzalanan indirim anlaşmasını yeniledi.




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