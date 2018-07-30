DSİ’den Porsuk Barajı’yla ilgili açıklama geldi

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Porsuk Barajı’na giderek incelemelerde bulunup burada bir basın açıklaması yapmış, Porsuk Barajı’ndan Polatlı’ya sulama suyu verilmesini eleştirip, Eskişehir halkının cezalandırıldığını ifade etmişti.

Bunun üzerine Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada Porsuk Barajı ve doluluk oranları hakkında bilgi verilerek, "Porsuk Barajı’nın amacı öncelikli olarak Eskişehir ilinin içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması, Eskişehir ilinin taşkınlardan korunması, sulama ve enerjidir. Bu amaçlara göre hisse yüzdeleri ise yüzde 21 içme suyu, yüzde 36 sulama, yüzde 28 taşkın koruma ve yüzde 15 enerji olarak belirlenmiştir. Porsuk Barajı 434 milyon metreküp aktif hacmine sahip olan barajın Eskişehir Sulaması 2018 yılı sulama sezonu başlangıcı olan 17 Nisan 2018 tarihi itibariyle durumu incelendiğinde, 238 milyon metreküp su bulunduğu, yüzde 55 aktif doluluk oranına sahip olduğu görülmektedir. Sulama sezonu başlangıcından bugüne, içme ve kullanma suyu, sulama suyu ve doğal hayatı korumak amacıyla kontrollü olarak ihtiyaca göre değişen miktarlarda Porsuk Barajında su bırakılmıştır. 28 Temmuz 2018 tarihi itibariyle Porsuk Barajı rezervuar aktif hacmi 178 milyon metreküp su bulunduğu, yüzde 40 aktif doluluk oranına sahip olduğu görülmektedir. Sulama sezonu başlama tarihi 17 Nisan ile 27 Temmuz tarihleri arasında barajdan Eskişehir Sulaması için 48 milyon metreküp, içme ve kullanma suyu için yaklaşık 13 milyon metreküp, Porsuk Çayı doğal hayatı koruma için 12 milyon metreküp su bırakılmıştır. Buradan anlaşılacağı üzere belirtilen dönem için toplamda kullanılan 73 milyon metreküp iken baraj seviyesindeki azalma 60 milyon metreküp olup, geri kalan 13 milyon metreküp Porsuk Barajına belirtilen tarihler arasındaki giriş hacmidir" denildi.

"Kütahya’dan doğan Porsuk Çayı’nda Eskişehir’in hakkı var ise Polatlı’nın da belli bir nispette hakkı bulunmaktadır"

Genel Sulama Planlamasına göre Eskişehir’in su ihtiyacının 96 milyon metreküp olduğu ifade edilirken, Porsuk Çayında Polatlı’nın da hakkının bulunduğu söylendi. Bu hakkı gözeterek dere yatağında ihtiyaç sahiplerine su bırakıldığını belirten yetkililer, "Eskişehir’in yıllık içme ve kullanma suyu ihtiyacı ise 40-43 milyon metreküptür. 2018 yılı sulama sezonu bitimi 15 Ekim öngörüsüne göre Eskişehir Sulaması için 48 milyon metreküp , sene sonuna kadar içme ve kullanma suyu için 15 milyon metreküp olacağı tahmin edilmektedir. Porsuk Çayı doğal hayatı koruma için bırakılması planlanan 12 milyon metreküpte dahil edildiğinde yaklaşık 75 milyon metreküp suya ihtiyaç bulunmaktadır. Buna göre; baraja sene sonuna kadar hiç su gelmemesi halinde dahi rezervuardaki aktif hacmin 103 milyon metreküp seviyesine düşeceği öngörülmektedir. Temel akımın geldiği düşünüldüğünde sene sonunda 110-115 hm3 aktif hacmin ve yüzde 25-27 doluluk oranının olacağı tahmin edilmektedir. İdaremizce barajın su durumu ve kullanımı sürekli kontrol altında tutulmakta olup, bu senenin kurak geçeceği öngörüldüğünden 18 Ocak 2018 tarih ve 46954 sayılı yazımız ile 2018 yılının başında Ankara, Eskişehir Valiliklerine, İlçe Kaymakamlıklarına, ilgili Tarım Örgütlerine bildirilmiştir. Yayın organlarında özellikle Polatlı İlçesine bağlı mahallelerinin Porsuk Çayı suyunu bilinçsizce ve uyarıları dikkate almadan kullandığı belirtilmektedir. Konu yerinde tetkik edilmiş, bahsi geçen bölgelerde vatandaşların uyarıları büyük oranda dikkate aldığı ve bu sene için hububat ağırlıklı ekim yaptığı gözlemlenmiştir. 2018 yılı kış ayları kurak geçmesi ve sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sebebiyle hububat sulaması mart ayı sonunda başladığından Porsuk Çayı yatağındaki su çekilmesi maksimuma ulaşmıştır. Membada suyun yoğun tüketilmesi sonucu yaşanan su sıkıntısı sadece Porsuk vadisinin değil Sakarya vadisinin de temel sorunu haline gelmiş Polatlı köyleri ciddi su kıtlığı çekmektedir. Suyun kullanımında hak sahipliği sadece Eskişehir sınırları içerisinde bulunan tarım arazilerine ait olmayıp, mansapta bulunan tarım arazilerinin de kadim su hakkı mevcuttur. Nasıl Kütahya’dan doğan Porsuk Çayı’nda Eskişehir’in hakkı var ise Polatlı’nın da belli bir nispette hakkı bulunmaktadır. Kurumumuz bu hakkı gözeterek dere yatağına ihtiyaç nispetinde su bırakmaktadır. Nitekim 13 Temmuz 2018-23 Temmuz 2018 tarihleri arasında da Genel Müdürlüğümüzün bilgisi dahilinde Porsuk dere yatağına ilave 3 m3/s su bırakılmıştır" ifadelerini kullandı.

"Yetkililerin yaptıkları yanlış uygulamaları perdelemek için bu yola başvurdukları düşünülmektedir"

Yapılan yanlış uygulamaları perdelemek için bu şekilde manipülatif yorumlarla kamuoyunun yanlış bilgilendirildiği ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ayrıca Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından sıklıkla yapılan manipülatif yorumlar kamuoyunun yanlış bilgilenmesine ve kamu kuruluşlarına karşı olumsuz intiba sahip olmalarına vesile olmaktadır. Kamu kuruluşlarını her fırsatta eleştirilerin odağı haline getirmeye çalışan yetkililerin yaptıkları yanlış uygulamaları perdelemek için bu yola başvurdukları düşünülmektedir. Bunun en büyük örneği Ilıca Barajı’nda şu an için amaçsız bir şekilde su tutulmasının Porsuk nehri yatağındaki su miktarını olumsuz etkilediğinin hiç gündeme alınmamasıdır. Sonuç olarak, Porsuk Barajı’ndan medya haberlerinde bahsedildiği gibi gelişi güzel su bırakılmamaktadır. Suyun verimli ve etkin kullanılmasından sorumlu İdaremiz Porsuk Barajını genelge, yönetmelikler ve işletme talimatlarına uygun olarak işletmeye devam etmektedir."