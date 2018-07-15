Dualar 15 Temmuz şehitleri için yükseldi

Sarıcakaya İlçe Kaymakamlığı ve Sarıcakaya Belediyesi tarafından, 15 Temmuz gecesi FETÖ/PDY tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminde devletin bütünlüğünü ve iradesini korumak adına sokaklara dökülen ve hainlerin açtığı ateş sonucu şehit olan polis, asker ve vatandaşlar için Mevlid-i Şerif okutuldu. Öğle namazını müteakiben Bilal Habeşi Camii’nde okunan mevlide Sarıcakaya Kaymakamı Recep Aydın, Sarıcakaya Belediye Başkanı Faruk Güler ve vatandaşlar katıldı.

15 Temmuz darbe girişiminde hayatlarını kaybeden demokrasi şehitleri dualarla anılırken, namaz sonrası da ilçe sakinlerine Belediye Düğün Davet Salonu ve Park Kahvesi Bahçesinde yemek ikramı yapıldı.