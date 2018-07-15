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15 Temmuz 2018 15:22

Dualar 15 Temmuz şehitleri için yükseldi

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olanlar için Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesinde mevlit okutuldu.

Dualar 15 Temmuz şehitleri için yükseldi

15 Temmuz 2018 15:22


Sarıcakaya İlçe Kaymakamlığı ve Sarıcakaya Belediyesi tarafından, 15 Temmuz gecesi FETÖ/PDY tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminde devletin bütünlüğünü ve iradesini korumak adına sokaklara dökülen ve hainlerin açtığı ateş sonucu şehit olan polis, asker ve vatandaşlar için Mevlid-i Şerif okutuldu. Öğle namazını müteakiben Bilal Habeşi Camii’nde okunan mevlide Sarıcakaya Kaymakamı Recep Aydın, Sarıcakaya Belediye Başkanı Faruk Güler ve vatandaşlar katıldı.


15 Temmuz darbe girişiminde hayatlarını kaybeden demokrasi şehitleri dualarla anılırken, namaz sonrası da ilçe sakinlerine Belediye Düğün Davet Salonu ve Park Kahvesi Bahçesinde yemek ikramı yapıldı.




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