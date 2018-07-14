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14 Temmuz 2018 16:06

Dünya 3.’sü İnönü’den çıktı

Macaristan’da yapılan Gençler Dünya Oryantiring Şampiyonası’nda İnönü Belediyesi’nin sponsorluğunda yarışan Elif Gökçe Avcı, dünya üçüncülüğü elde etti.

Dünya 3.’sü İnönü’den çıktı

14 Temmuz 2018 16:06


Gençler Dünya Oryantiring Şampiyonası’nda İnönü Belediyesi sporcusu Elif Gökçe Avcı, dünya üçüncüsü oldu. Oryatiring sporcularına destek vermek için Macaristan’da yapılan yarışmaları yerinde izleyen İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, gelen üçüncülük sonrası duygularını anlattı. Son derece mutlu olduklarını kaydeden Başkan Bozkurt, "Macaristan’da yapılan yarışmalarda Dünya Oryantring Gençler Şampiyonası’nda 3. olan Elif Gökçe Avcı’ya ilçemize, şehrimize, ülkemize verdiğin katkılardan dolayı teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyorum. Spora ve sporcuya verdiğimiz desteğin uluslararası yarışmalarda başarılara ulaşarak geri dönüş sağlaması bizleri son derece mutlu etmiştir" dedi.




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