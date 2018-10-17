‘Dünya Gıda Günü' etkinliği

2 Eylül Ortaokulu'nda düzenlenen etkinliğe, İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Özden Akkaya, Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Sabri Çakır, il müdür yardımcıları, şube müdürleri, 2 Eylül Ortaokulu eğitimcilerinin yanı sıra 5 ve 6'ncı sınıf öğrencileri katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Alkan, yaptığı konuşmada, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)'nun 16 Ekim 1945 tarihinde kurulduğunu ve bu tarihin her yıl Dünya Gıda Günü olarak kutlandığını belirtti. Bu yılın temasının “Eylemlerimiz, geleceğimizdir. 2030'a kadar tüm dünyada açlığa son vermek mümkün” olarak belirlendiğini ifade eden Alkan, farkındalığı artırarak açlığa son vermeye yönelik çalışmaların hızlandırılması, herkes için gıda güvenliği ve iyi beslenmenin teşvik edilmesinin amaçlandığını belirtti. Sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmak için üreticilerin desteklendiğini ve ürünlerin de denetlendiğini aktaran Erkan Alkan, "En iyi denetçi tüketicinin kendisidir” dedi.

Daha sonra İl Müdürlüğü görevlisi Gıda Mühendisi Zuhal Ünal Canbaz tarafından "Sıfır açlık ve güvenilir gıdaya ulaşmak için neler yapabiliriz?” konulu sunum yapıldı. Etkinlik, öğrencilere süt ve kek ikram edilmesiyle sona erdi.