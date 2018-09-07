Dünya kadınları buluştu

Fas, Romanya, Tunus, İspanya, Endonezya, Portekiz, İtalya, Mısır, Cezayir ve Dubai’den gelen kadınlar Eskişehir Odunpazarı Kent Konseyi ve AIESEC işbirliği ile bir etkinlik düzenledi. Odunpazarı Kent Konseyi binasında yapılan etkinlik öncesi bir konuşma yapan Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru, çalışmalarına Dünya Kadınları forumu ile başladıklarını belirtti. Başkan Kumru, “Karşılıklı olarak kadınlarımızın kendi ülkelerinde yaşadıklarını rollerini ve durumlarını karşılaştıracaklar. Kent Konseyimizde çalışma gruplarımızdaki arkadaşlarımız ile konuşacaklar. Yan yana getirip birden yaşayacağız. AİESE’li arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Videolarla bize kadınların durumlarını deneyimlerini aktaracaklar. İspanya’dan gelen Maria Perez ve Tunus’tan gelen Yosr Ajmi form ile ilgili düşüncelerini dile getirdiler” dedi.