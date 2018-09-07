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07 Eylül 2018 15:59

Dünya kadınları buluştu

Odunpazarı Kent Konseyi ve AISEC işbirliği ile düzenlenen ’Dünyada ve Türkiye’de Kadın Gücü’ konulu foruma 10 ülkeden 24 kadın katıldı.

Dünya kadınları buluştu

07 Eylül 2018 15:59


Fas, Romanya, Tunus, İspanya, Endonezya, Portekiz, İtalya, Mısır, Cezayir ve Dubai’den gelen kadınlar Eskişehir Odunpazarı Kent Konseyi ve AIESEC işbirliği ile bir etkinlik düzenledi. Odunpazarı Kent Konseyi binasında yapılan etkinlik öncesi bir konuşma yapan Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru, çalışmalarına Dünya Kadınları forumu ile başladıklarını belirtti. Başkan Kumru, “Karşılıklı olarak kadınlarımızın kendi ülkelerinde yaşadıklarını rollerini ve durumlarını karşılaştıracaklar. Kent Konseyimizde çalışma gruplarımızdaki arkadaşlarımız ile konuşacaklar. Yan yana getirip birden yaşayacağız. AİESE’li arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Videolarla bize kadınların durumlarını deneyimlerini aktaracaklar. İspanya’dan gelen Maria Perez ve Tunus’tan gelen Yosr Ajmi form ile ilgili düşüncelerini dile getirdiler” dedi.




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