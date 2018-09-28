Dünya Kalp Günü'nde önemli uyarılar

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü, kalp ve damar hastalıklarına dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığı sağlamak amacıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da 29 Eylül Dünya Kalp Günü'nde çeşitli etkinlikle düzenlenerek kutlandı.

Kalp ve damar hastalıklarının dünyada en sık ölüm sebepleri arasında ilk sırayı almış durumdayken uzmanlar tarafından buna bağlı ölümlerin giderek artacağı tahmin ediliyor. Konuyla ilgili farkındalık oluşturmak için Dünya Kalp Günü'nde Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından etkinlikler düzenlendi.

Etkinlik kapsamında açıklamada bulunan Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, “Ülkemizde de kalp damar hastalıklarına bağlı ölümler giderek artmaktadır. Ölen her 5 kişiden ikisinin kalp damar hastalığına bağlı nedenlerden öldüğü görülmektedir. Kalp hastalıklarına neden olan faktörler arasında, hem önlenebilir hem de önlenemez risk faktörleri vardır. Aile öyküsünün varlığı, yaş ve cinsiyet değiştirilemeyen risk faktörleri arasında yer alır. Sağlıksız beslenme alışkanlığı, yetersiz fiziksel aktivite, hipertansiyon, Diyabet, kolesterol yüksekliği, stres, sigara ve alkol kullanımı gibi kalp hastalıklarına neden olan faktörler önlenebilir risk faktörleridir ve kalp hastalıklarının yüzde 80'inden sorumludur. Kalp damar hastalıklarının çoğu bu risk faktörleriyle mücadele edilerek engellenebilir. Risk faktörlerinin kontrolü ile kalp ve damar hastalığı görülme sıklığının yarıya indirilebilir” şeklinde aktardı.

"Periyodik sağlık kontrolleri yaptırın"

Sağlıksız beslenme ve sosyal ekonomik faktörlere dikkat çeken Bilge, vatandaşların Aile Sağlığı Merkezlerine giderek periyodik sağlık muayenelerini yaptırmalarını önerdi. Sağlıklı kalmak ve kalp ve damar hastalığına yakalanma riskinden uzak durmak için önerilerde de bulunan Doç. Dr. Uğur Bilge, ”Özellikle 40 yaş üstü bireylerin kalp ve damar hastalıkları açısından riski hesaplanarak varsa önlenebilir risk faktörlerine uygun müdahaleler ile kalp krizi, inme, kalp yetmezliği ve diğer yan etkilerin gelişmesini önleyebilecek tedbirler alınabilir. Kalp sağlığını korumanın temel prensipleri; tütün ve alkol gibi alışkanlıklardan uzak durma, ideal kiloyu sağlama ve düzenli tempolu egzersizdir” şeklinde belirtti.