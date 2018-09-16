Dünya Sepsis günü bisiklet turu ile anıldı

Eskişehir'de de gerçekleşen tur Vilayet Meydanı'ndan başlayıp kısa bir şehir turunun ardından tekrar Vilayet Meydanı'nda sona erdi. Yaklaşık 50 bisikletlinin katıldığı turda katılımcılara reflektörlü yelek dağıtıldı. Bisikletliler Derneği Eskişehir Temsilciliği yetkilileri ise yaptığı açıklamada, “Bisikletlilerin trafikte görünürlüğünün arttırılarak güvende olmaları için gerekli aydınlatmaları bulundurmaları, reflektörlü yelek giymeleri ve kask takmalarını öneriyoruz. Her pazartesi akşamı düzenlediğimiz ‘Görünür ol, Güvende ol' bisiklet turlarının altıncısını bu pazartesi düzenleyeceğiz. Tüm halkımızı etkinliklerimize bekler, ulaşımda bisiklet kullanmalarını tavsiye ederiz” ifadelerini kullandı.