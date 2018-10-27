Dünya yükseköğretim bitirme rekoru Açıköğretim öğrencisinin

Eğitimin, bilginin ve yaşam boyu öğrenmenin ön plana çıktığı günümüz dünyasında, en çok yüksekokul bitirme dünya rekoru ödülü Türkiye'ye geldi.

60 yaşından sonra örgün programlarla beraber dört yüksekokul bitiren ve Uluslararası Denetçilerce onaylanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi mezunu gazeteci Ahmet Coşkunaydın, 60 yaş sonrası en çok yüksekokul bitirme kategorisinde erkekler sınıfında dünya rekoru ödülünü Türkiye'ye getirdi. Dünya rekoru tescili, World Record'un Türkiye temsilcileri arasında yer alan Prof. Dr. Orhan Kural ve Aydın Türkgücü'nün de içinde bulunduğu kurul tarafından denetlenip onaylandı.

Yapılan açıklamaya göre; 2013 yılında Adalet Programı, 2015 yılında Kamu Yönetimi Programı, 2017 yılında Uluslararası İlişkiler programından mezun olan ve 2017 yılında Tarih Programı'na kayıt olan Coşkunaydın'ın ödülü tescillenip World Records kayıtlarında yer aldı. Böylece kesintisiz ve yaşam boyu öğrenme kampanyalarının başlatılıp, Birleşmiş Milletlerce de desteklenen bu programın hayata geçmesine, ülkemizden örnek bir başarı ile cevap verilmiş oldu. Tüm bu başarıların yanında Ahmet Coşkunaydın, köşe yazarlığına ve televizyon sunuculuğu yapmaya devam ediyor.