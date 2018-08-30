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30 Ağustos 2018 14:49

Dünyaca ünlü grup da Eskişehirspor’a sahip çıktı

İsviçreli pop müzik grubu Kadebostany, zor günler geçiren Kırmızı Şimşeklere destek amaçlı ‘Eskişehirspor yok olmasın’ yorumuyla paylaşım yaptı.

Dünyaca ünlü grup da Eskişehirspor’a sahip çıktı

30 Ağustos 2018 14:49


İsviçreli pop müzik grubu Kadebostany, zor günler geçiren Eskişehirspor’a destek oldu. Daha önce Eskişehirspor marşını çalan grup, bu kez de sosyal medya hesaplarından "EskişehirsporYokOlmasın" hashtagiyle paylaşımda bulundu. Ayrıca yapılan paylaşımda, Eskişehirspor’un iki efsane isimi Sinan Alaağaç ve Ediz Bahtiyaroğulu’nun görsellerinin bulunduğu "for Sinan’s for Ediz’s KADEBOSTANY" yazılı fotoğraf da yer aldı.


Öte yandan ünlü grubun yaptığı paylaşım binlerce beğeni alırken Eskişehirsporlu taraftarlardan teşekkür ve takdir topladı.




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