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23 Mayıs 2018 10:46

Dünyaca ünlü grup Eskişehirspor için çaldı

İsviçreli pop müzik grubu Kadebostany, Eskişehirspor taraftarının "Tükenmiş nefeslere" marşını çaldı.

Dünyaca ünlü grup Eskişehirspor için çaldı

23 Mayıs 2018 10:46


İsviçreli pop müzik grubu Kadebostany’nin 2011 yılında ilk albümü ile yaptığı çıkış dünya tarafından tanınmasına neden oldu. Dünya çapında yüzden fazla konser veren grubun üyeleri, bu sefer Eskişehirspor için çaldı. Eskişehirspor taraftarının her maçta söylediği ve dinleyen herkesin beğenisini kazanan vefa parçası "Tükenmiş nefeslere" Kadebostany tarafından çalındı. İnternet ortamında hızla yayılan ve büyük ilgi gören paylaşım, Eskişehirspor taraftarının da takdirini kazandı. Kadebostany, daha önce TÜrkiye’de verdiği konserlere Eskişehirspor taraftarlarını da davet etmişti.




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