'Dünyanın merkezi'nda kurtuluş sevinci

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılı coşkuyla kutlandı.

Türk tarihinde önemli bir yere sahip Sivrihisar, düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutluyor. Nasreddin Hoca'nın 'Dünyanın merkezi' olarak nitelendirdiği tarihi ilçede kutlamalar Zaimağa Konağı'nın ziyaret edilmesiyle başladı. Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü'nün savaşa ve kurtuluşa dair çok önemli kararları aldığı konak, aynı zamanda Bakanlar Kurulu'nun Ankara dışında toplandığı ilk yer olarak göze çarpıyor. Bu değerli konak önünde yüzlerce genç bir araya gelirken, ellerde Türk bayrakları ile kurtuluşunun kutlamalarını başlattılar. Daha sonra AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı ve Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü kurtuluşun karelerinin yansıtıldığı sergiyi açtı. Sonrasında Mehmetçiğin o dönemlerdeki üniformalarını giyen atlıların öncülüğünde başlatılan kortej yürüyüşü, Mehteran eşliğinde Ulu Camii'nin yanında son buldu. Korteji burada Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve Milliyetçi Hareket Partisi Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak tarafından karşılanırken, ardından Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından okunan İstiklal Marşı'nın ardından protokol konuşmaları yapıldı.

"Sivrihisar kahramanlar diyarıdır"

İlk olarak konuşan Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Kurtuluş Savaşı'nda Sivrihisar'ın üstlendiği role dikkat çekti. Sivrihisar'ın bir kahramanlar diyarı olduğunu vurgulayan Başkan Yüzügüllü, "Sivrihisarımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 97'inci yıl dönümünü birlik, beraberlik içerisinde gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde başlatılan Kurtuluş Savaşımızı her türlü imkansızlığa rağmen yüce Türk Milletimiz şanlı bağımsızlığımızı, şanlı bayrağımızı ezanlarımız uğruna varını, yoğunu ortaya koymuş; işgale boyun eğmemiş, özgürlüğü için ölmeyi yeğlemiştir. Sivrihisar ve Sivrihisar halkı milli mücadelenin birçok aşamasına tanıklık etmiş, bağımsızlığın kazanılmasında Anadolu insanının vatanperverliğini; din, vatan, millet ve bayrak sevgisini gayretleriyle ortaya koymuştur. Sivrihisar vatanı, milleti ve bayrağı için gerektiğinde malını, gerektiğinde canını feda eden kahramanlar diyarıdır. 97 yıl önce bugün Yunan ordusu tarafından kuşatılmış ilçemizi işgalden temizleyen ecdadımızla ne kadar övünsek azdır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi ve bu milletin aziz evlatları önünde saygıyla eğiliyorum. Sivrihisar'ın bir evladı olarak bizlere böyle güzel bir memleketi hediye eden kahraman ordumuzu, dedelerimizi, ninelerimizi saygı, rahmet ve minnet ile anıyorum, sonsuz şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"Allah vatana, millete, Sivrihisar'a bir daha öyle kara günler göstermesin"

Son olarak konuşmayı AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı yaparken, Sivrihisar'ın bir daha kara günler görmemesi temennisinde bulundu. Sivrihisar'ın her dönem önemli bir merkez özelliği taşıdığını kaydeden Avcı, "97. kurtuluş yıldönümümüz hayırlı uğurlu olsun. Allah vatana, millete, Sivrihisar'a bir daha öyle kara günler göstermesin. 30 gün, 33 gün, 38 gün deyip geçmeyin. Tarihimizin önemli dönemeçlerinden biridir. Zaten Sivrihisar sadece milli mücadele değil; bütün Türk tarihi boyunca Türk tarihinin en önemli merkezlerinden biri olmuştur. Pek çok tarihi hadiseye mekan olmuştur. Ama en önemlisi Sivrihisar Türk dünyasına çok büyük alimler, edipler, arifler yetiştirmiştir. Nasreddin Hoca bunlardan biridir. Sivrihisar aynı zamanda rahmetli profesör Mehmet Kaplan hocamızın da memleketidir" diye konuştu.