’Dünyanın Merkezinde’ düşündüren festival

Bu yıl 30 Haziran ve 2 Temmuz tarihleri arasında ’Dünyanın Merkezi’ olan Sivrihisar’da düzenlenen, Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali, renkli görüntülere sahne oluyor. Bugün düzenlenen açılış programında ilk olarak halk dansları toplulukları sahne aldı. 33 dereceye kadar ulaşan bunaltıcı sıcaklara rağmen çok sayıda vatandaşın ilgi gösterdiği festivalde, Kıbrıs’dan, Kırgızistan’dan, Ukrayna’dan, Abhazya’dan, Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli noktalarından gelen binlerce vatandaş yer aldı. Açılış öncesi Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Devlet Arşivinde yer alan Sivrihisar belgeleri ve kendisini güldüren Nasreddin Hoca karikatürlerinin yer aldığı sergiyi gezdi.

"Nasreddin Hocamız Sivrihsar’da doğmuş ve Sivrihisar’da vefat etmiştir"

Açılış konuşması için sahneye davet edilen Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, festivale katılan kalabalığı selamlayarak konuşmasına başladı. Sivrihisar’in birçok büyük insana ev sahipliği yaptığına dikkat çeken Başkan Yüzügüllü, "Hoşgeldiniz Yunus Emre’nin diyarına, hoşgeldiniz Hızır Beyin divanına, hoşgeldiniz Sinan Paşa’nın mekanına, hoşgeldiniz şenliklerimize konu olan Nasreddin Hocamızın topraklarına, hoşgeldiniz bakarsanız tablo, gezerseniz tarih olan dünyanın merkezi Sivrihisarımıza. Bunu ben değil, bu topraklardan yüzyıllar önce doğmuş ve bu topraklarda vefat etmiş, bu toprakların insanı Nasreddin Hocamız söylemiş. Bizler de Nasreddin Hocamız kadar hoca, onun kadar bilge yürekli, onun kadar bu topraklara aşık insan Bakanımız Prof. Dr. Nabi Avcımızın destekleriyle Sivrihisar Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivalini gerçekleştiriyoruz. Teşekkür ediyoruz sayın bakanım, iyi ki varsınız ve bizimlesiniz. Buradan bir gerçeği tekrar paylaşmak ve sizlere de aktarmak istiyorum. Nasreddin Hoca, Sivrihisar’da doğmuş ve burada vefat etmiştir. Başka yerlerde temsili makamlarının olması hocamızın büyüklüğünü gösterir. Ama bilim ışığında tekrar ediyoruz, Nasreddin Hocamız Sivrihsar’da doğmuş ve Sivrihisar’da vefat etmiştir. Kabri Sivrihisardadır. Bilim adamlarının yaptığı çalışmalar bunu belgelemiştir" dedi.

"Türk zekasının onda somutlaştığını görüyoruz

Başkan Yüzügüllü’nün ardından kürsüye çıkan Bakan Avcı, Nasreddin Hocayı minnet ve dualarla andıklarını söyledi. Festivalin Nasreddin Hoca’ya yakışır bir şekilde düzenlendiğini belirten Bakan Avcı, "Nasreddin Hoca sadece Sivrihisar’a veya Eskişehir’e ve hatta Türkiye’ye tahsis edilemeyecek kadar büyük bir bilge kişiliktir. O bütün Türk Dünyası’nda, bütün turani boylar arasında muhtelif isimlerle, burada Nasreddin Hoca, Azerbaycan ve İran’da Hoca Nasreddin, bazı yerlerde ’Efendi’ gibi lakaplarla, isimlendirmelerle yaşamaya ve anılmaya devam ediyor. Dolayısıyla Nasreddin Hoca aynı zamanda tarihi bir kişilik olmanın ötesinde Türk Milletinin felsefi zekasını sembolize eden bir millet büyüktür. Türk ailesinin, Türk felsefi mirasını, Türk zekasının onda somutlaştığını görüyoruz. Dolayısıyla Nasreddin Hoca tarihi gerçek kişiliğinin ötesinde, kolektif bir kişiliktir. Bütün Türk Dünyasının el birliği ile inşa ettiği kolektif kişiliktir. Ben Sivrihisar Belediyemize özellikle teşekkür ediyorum. Bu festivali ya da şenliği, mahalli bir kutlama olmaktan çıkartıp, uluslararası bir festivale dönüştürdüğü için çok teşekkür ediyorum. Çünkü Nasreddin Hoca’nın kimliğine, kişiliğine, birikimine ve kültür coğrafyamızdaki yaygınlığına, şöhretine yakışan şekilde yad etmek, onun eserlerini, hikmetlerini uluslararası camiayla böyle bir festivalle paylaşmaktır" diye konuştu.

"Yüzyıllardır milletimiz düşünüyor"

Bir sonraki festivalde yeni bir uygulamanın daha yapılacağına dikkat çeken Bakan Avcı, gelecek yıl yapılacak yeni bir projeden bahsetti. Bakan Avcı,"Gelecek yıl yapacağımız Uluslararası Nasreddin Hoca şenliklerinde bir ödül vereceğiz. Uluslararası bir deneme yarışması açıyoruz. Kültür Bakanlığı ve Sivrihisar Belediyesiyle müşterek olarak. Bütün dünyaya ve milletlere açık olarak. Denemecilerimiz istedikleri dille bir tema üzerinde bu yarışmaya katılacaklar. Ortalama bir yıl vakit var. Bol bol düşünsünler. Yüzyıllardır milletimiz düşünüyor, farklı cevaplar buldular bakalım denemecilerimiz ne cevap bulacaklar. ’Nasreddin Hoca, neden eşeğine ters binmiş gibi gözüküyor?’ denememizin konusu bu. Denemecilerimiz, felsefecilerimiz Nasreddin Hoca ile eşeği arasındaki bu hikayeyi bakalım nasıl yorumlayacaklar" şeklinde konuştu.

"Eşek eşekliğinden ters gidiyor"

Nasreddin Hoca’ya eşeğe ters bindiği için haksızlıkların edildiğini açıklayan Bakan Avcı, sözlerini şu şekilde tamamladı;

"Eskişehir milletvekili olarak, dolayısıyla da Sivrihisarlı olarak Nasreddin Hocamıza biraz fazla haksızlık edildiğini de düşünmüyor değilim. Benim Eskişehirli olarak bu konuya bakışım ve yorumum, ’Aslında hocanın eşeğe ters bindiği felan yok, eşek eşekliğinden ters gidiyor. Hoca doğru düzgün oturmuş ve istikameti doğru. Eşekte sorun var. Olaya eşek açısından yaklaşacak söz yazarları da olabilir, onları da festivale bekliyoruz."

Konuşmaların ardından yabancı ülkelerden gelen halk dansları üyeleri ile Bakan Avcı arasında karşılıklı hediyeleşmeler oldu. Kırgız ekip Bakan Avcı’ya kalpak giydirdi.