Dünyanın merkezindeki festival tam gaz sürüyor

Bu yıl 30 Haziran ve 2 Temmuz tarihleri arasında ’Dünyanın Merkezi’ olan Sivrihisar’da düzenlenen Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivalinin son gününe gelindi. Festivalde sergiler, açılışlar, dünyanın dört bir yanından gelen halk dansları topluluklarının sahne gösterileri, ikramlar, graffiti çalışmaları, yöresel ürünlerin tanıtıldığı stantlar, Mustafa Ceceli ve Atiye konserleri başta olmak üzere birçok etkinliğe imza atıldı. Dolu dolu geçen 2 günün ardından festivalin son gününde Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzgüllü açıklamalarda bulundu.

Şubat ayında Sivrihisar’da gerçekleştirilen Meşhur Sivrihisar Dövme Sucuk Festivali ile ilçenin yaşadığı hareketliliğe dikkat çeken Başkan Yüzügüllü, organizasyonları geleneksel hale getirmek istediklerini söyledi. Festivallerle birlikte binlerce kişiyi Sivrihisar’da misafir etmekten mutluluk duyduklarını kaydeden Başkan Yüzügüllü, "Bu yıl 2. festivalimizi gerçekleştiriyoruz. Birinci festivalimiz 4 Şubat’ta gerçekleştirdiğimiz sucuk festivalinde, yaklaşık 15 bin kişiye yakın misafirimizi ağırladık ve Sivrihisar sucuğumuzu tüm Türkiye’ye tanıtma fırsatı bulduk" dedi.

"Burada hep beraber güzel ve hoş bir vakit geçiriyoruz"

Bu yıl 2. kez büyük bir festivalle yeniden binlerce misafiri ağırladıklarından söz eden Başkan Yüzügüllü, Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali’ni değerlendirerek, "Sayın Bakanımız Nabi Avcı’nın teşrifleriyle açılışını yapmış olduk. Festivalimizi gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Açılışını yaptığımız festivalin akşamında Mustafa Ceceli konseriyle bütünleştirdik ve halkımızı ve yaklaşık 25 bini aşkın misafirimizi konserle buluşturduk. Şu anda da yurt dışından gelen misafirlerimizle birlikte halk dansları gösterilerini halkımıza sunuyoruz. Burada hep beraber güzel ve hoş bir vakit geçiriyoruz. Böyle etkinliklerle ilçemize gelen misafirlerimizi ağırlamak da bizleri tabii ki hoşnut ediyor" diye konuştu.

"Hocamızın kabrinin Sivrihisar’da olduğunu tüm dünyaya ve Türkiye’ye duyurmuş oluyoruz"

Nasreddin Hoca’ya ait mezarın Sivrihisar’da olduğunun artık kanıtlandığından bahseden Başkan Yüzügüllü, "Hocamızın büyük bilgeliği ve büyük filozof olması nedeniyle bütün her yerde kabri vardır. Bu da hocamızın büyüklüğünü göstermektedir. Fakat Nasreddin Hocamızın Sivrihisar’da Hortuk Köyümüzde doğduğu kesindir ve bilim adamlarımız bunu yıllarca dile getirdiler, bilinen bir şeydi. Bizim bazı kazılar sonucunda hocalarımız tarafından çıkarılmış mezar taşı ve sandukamız var. Bilim adamlarımızın, hocalarımızın bunları okuması sonucunda Nasreddin Hocamızın doğup büyüdüğü yerin Sivrihisar olduğunu, dünya genelinde diyelim dolaşıp görev yaptıktan sonra memleketine gelmiş, son zamanlarını geçirmiş ve ebediyete intikal etmiştir. Mezarı da buradadır diyoruz. Yani biz bunları hep bu şekilde diyorduk ama bilimsel açıdan kanıtlanamıyordu. Fakat, akademisyenlerimizin mezar taşını okumalarıyla beraber hocamızın kabrinin ve aile kabristanlığının de Sivrihisar’da olduğunu tüm dünyaya ve Türkiye’ye duyurmuş oluyoruz ve ispatlıyoruz" şeklinde konuştu.

"Sivrihisar yaşanılmakla görülmeye değer bir ilçe"

Başkan Yüzügüllü son olarak Sivrihisar’dan tüm vatandaşlara seslenerek, şu ifadeleri kullandı;

"Sivrihisar dünyanın merkezi. Tabii ki bunu biz demiyoruz. Yıllar önce bu topraklarda yaşamış, bu topraklarda büyümüş, bu topraklarda vefat etmiş sayın hocamız söylemiş. Bizde, hocamızın doğduğu, büyüdüğü ve vefat ettiği toprakları insanların gelerek görmelerini istiyoruz. Sivrihisar’ın tarihini, kültür değerlerini görsünler. Her zaman bekliyoruz ve, ’Sivrihisar okunup yazılmaz, Sivrihisar yaşanılmakla görülmeye değer bir ilçe’ diyorum."