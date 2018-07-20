Dünyanın merkezine 27 milyonluk talih kuşu kondu

Süper Loto çekiliş sonuçlarında büyük heyecanı sona erdi. 9 haftadır devreden Süper Loto’da büyük ikramiye 27 milyon TL’ye ulaşmıştı. Hayalleri süsleyen büyük ikramiyeyi kazanmak için vatandaşlar Milli Piyango bayileri önünde kuyruğa girdi. Gerçekleşen çekilişin ardından 9 haftalık devir sona erdi ve 27 milyonluk ikramiyeyi kazanan talihli belli oldu. 19, 20, 27, 31, 37 ve 53 numaralarına isabet eden 27 milyon 95 bin 109 TL’lik rekor ikramiyenin, Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinden oynandığı ortaya çıktı. İkramiyenin Sivrihisar ilçesi Kurşunlu Mahallesi, Tabakhane Caddesi üzerinde bulunan 260-311 numaralı bayiden oynandığı belirlendi.

Bayi sahibi Taner Çakır, talih kuşunun kendi bayisinden havalandığı belirlenince cama, ’27 milyonlu süper loto büyük ikramiyesi bayimizden oynanmıştır’ yazısını yazdı.

“Talihli kişi ortaya çıkarsa bizi de görmesini isteriz”

İlçeye 27 milyonluk ikramiyeyi kazandırdığı için mutlu olduğunu dile getiren 260-311 numaralı bayi Çakır, “Kuponun bu hafta içerisinde oynandığını biliyoruz. Ne zaman çıkıp çıkmadığını bilemiyoruz. Bir önceki şanlı kuponumuzda 2016 yılı Temmuz ayında 322 bin lira verdik. Şuanda da Süper Loto’da 27 milyonu vermiş bulunuyoruz. İlçemize bu kadar parayı kazandırdığımız için mutluyuz. Burası dünyanın merkezi talihli kişi ortaya çıkarsa bizi de görmesini isteriz tabi. Ona hayırlı uğurlu olsun diyoruz. İnşallah parayı güzel şeyler yaparak kullanır” ifadelerini kullandı.