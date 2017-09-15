Dünyanın renkleri aynı toprakta buluştu

Dünyanın pek çok ülkesinden Eskişehir’e gelen karşı ailelere karşı önyargıların kırılması amacıyla düzenlenen etkinlikte, aynı topraklar üzerinde buluşan vatandaşlar, gönüllerince eğlendi.

Tepebaşı Kaymakamlığı, Bahçelievler Mahallesi Muhtarlığı tarafından hazırlanan ve Tepebaşı Belediyesi’nin de destekleriyle düzenlenen etkinlikte, dünyanın birçok noktasından Türkiye’ye sığınan mülteciler ile Eskişehirli vatandaşlar bir araya geldi. Yunus Emre’nin “Gelin Tanış Olalım” sözünden alınan ilhamla hazırlanan programda, aynı mahallede oturan ancak birbirleriyle konuşmayan mülteci aileleri ve mahalle halkını buluşturup, kaynaştırarak, bu insanlara karşı önyargıların bitirilmesi hedeflendi. Ayrıca düzenlenen programla asıl hedeflenenlerden bir başka konu da aynı okulu, sıraları ve parkları kullanacak olan mülteci ve Eskişehirli çocukların arasındaki bağı güçlendirmek.

Tepebaşı Belediyesine bağlı Eko-Şov Ritm Grubunun çaldığı birbirinden güzel müziklerle başlayan etkinlikte, mahalle halkı ve mülteci aileler hep birlikte eğlendi. Cep telefonlarıyla kaydedilen bu güzel dakikalarda bazı şarkılar hep birlikte söylenmeye çalışıldı. Daha sonra çocuklar arasındaki bağı güçlendirmek için kamelyalara oturtulan çocuklar verilen kağıt ve boyama kalemleriyle, birlikte resim yaptı. Mahalle sakinleri ve mülteci aileler bir arada durarak, çocuklarının birlikte resim çizmelerini izledi. Gerçekleştirilen mini konser ve çocukların birlikte boyama yapması, müzik ve resmin evrensel oluşunu adeta bir kez daha gözler önüne serdi.

“Mülteci aileler Eskişehir’de çoğunlukla bulunmaktalar”

Düzenlenen etkinlik hakkında konuşan Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Sülbiye Bilen, düzenlenen etkinlikle mültecilere karşı oluşan önyargıları kırmayı hedeflediklerini belirterek, “Biz bir etkinlik yapmaya düşündük arkadaşlarımızla birlikte. Dedik ki biz mülteci arkadaşlarımızla birlikte ne yapabiliriz. Dünyada biliyorsunuz pek çok savaş var. İnsanlar haksızlara ve kötü muameleye maruz kalıyor. Bu insanlar ülkemize geldiler. Eskişehir’de de çoğunlukla bulunmaktalar. Bahçelievler mahallemizde de mülteci arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var. Biz bunlarla ne yapabiliriz diye düşünürken özellikle iletişim konusunda çok sıkıntı yaşıyoruz kendileriyle. Muhtarlık olarak bir araştırma yaptık ve İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfını bulduk. İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı ile birlikte böyle bir etkinlik düzenledik. Şimdi bizim amacımız burada çocuklarımız Türk çocuklarla duygularını anlatan resimler yapacaklar ve bunlar bir sergi şeklinde yayınlanacaklar” ifadelerini kullandı.

“Amacımız mahallemizdeki çocuklarla mülteci çocukların birbirlerine bağlarını kuvvetlendirmektir”

Muhtar Bilen ayrıca, okulu, sıraları ve parkları paylaşacak mülteci ve mahalle çocuklarının özellikle aralarındaki bağların güçlü olmasını hedeflediklerinin de söyleyerek, “Aynı zamanda Tepebaşı Belediyesi’nden arkadaşlarımız geldiler. Bize destek oldular. Mahalle sakinlerimiz, Birleşik Milletleri(BM) Komiserliği geldi. Herkese bu etkinliğe katıldıkları için teşekkür ederiz. Buradaki amacımız mahallemizdeki insanlarla özellikle çocuklarla, biliyorsunuz ki savaşlarda en çok etkilenen çocuklarımızdır. Bunların arasındaki birbirlerine bağlarını kuvvetlendirmektir. Çünkü bir hafta sonra okulumuz açılacak. Okulda onlar aynı sırada, aynı koridorlarda birlikteler. İlk önce böyle tanışma gibi bir etkinlik yapalım dedik. Amacımız ve etkinliğimiz bu” diye konuştu.

“Mülteci vatandaşlarımıza karşı bazen tepkiler oluştu”

Tepebaşı Kaymakamlığı Sosyal ve Dayanışma Vakfı Müdürü Tolga Gülmez, Türk ve sığınmacı vatandaşları kaynaştırma amacıyla yola çıktıklarını belirterek, “Bugün yapılan etkinlik burada Bahçelievler muhtarlığımızın öncülüğünde yapılan bir etkinlik. Amacımız burada Türk vatandaşlarımızın çocuklarıyla ülkemize sığınan sığınmacı vatandaşların çocuklarını kaynaştırmak. Son dönemde biliyorsunuz ülkemizde meydana gelen bazı sıkıntılı durumlar var. Özellikle mülteci vatandaşlarımıza karşı bazen tepkiler oluştu. Biz bununla alakalı aslında bakarsanız bu gibi etkinliklerle bunların önünde geçmeye planlıyoruz. Biz de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak etkinliğe bu anlamda destek verdik” şeklinde konuştu.

“Birlikte bir şeyler paylaştıkları zaman birbirlerini daha iyi tanıyorlar”

Gülmez, etkinliğin panayır havasında geçtiğini de ekleyerek, “Bugün burada aslında bakarsınız bir panayır havasında geçsin istedik. Muhtarlığın bahçesi gibi güzel bir parktır. Bazı ikramlarımız olacak. Çocuklara oyunlar oynatacağız. Yine çocuklardan belirli temalarla birlikte bir boyama yapmalarını bekliyoruz. Sonrasında bunun sergisi olacak. Bunun için buradayız. Heyecanla bekliyoruz. Burada birlikte bir şeyler paylaştıkları zaman birbirleri daha iyi tanıyorlar. Daha iyi tanıdıklarında da ön yargılar kırılıyor. Bizim hedefimiz tamamen tanıştırma ,kaynaştırma. Zaten burası Yunus Emre’nin şehridir. Gelin tanış olalım. Gelin tanış olalım sloganıyla yola çıktık. İnşallah burada bir tanışma olacak. Akabinde de çok daha iyi yerlere gideceğini, dostlukları kurulacağını düşünüyoruz” dedi.