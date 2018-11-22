Dur ihtarına uymayan şahısların aracından uyuşturucu ve silah çıktı

Eskişehir'de, polis ekipleri, ‘Dur' ihtarına uymayan 3 şahsın içinde bulunduğu araçta uyuşturucu ve silahla ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde devriye gezen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Yunus Timleri, Hoşnudiye Mahallesi Üniversite Caddesi'nde üzerinde 3 şahsın içinde bulunduğu çalıntı plakalı aracın seyir halinde olduğunu tespit etti. Daha sonra polis ekiplerinin ‘Dur' ihtarına uymayıp kaçan şüphelilerin kullandığı araç, kısa süreli kovalamacanın ardından Eskibağlar Mahallesi Fabrikalar Sokakta durduruldu. Şüpheli Ö.Ö. (33), A.A. (34) ve M.O. (33) gözaltına alındı. Ekiplerin araçta yaptıkları aramada ise, 4,47 gram sentetik uyuşturucu, 14 sentetik uyuşturucu hap ile 1 adet tabanca ele geçirildi.

Öte yandan şüpheli şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.