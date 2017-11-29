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29 Kasım 2017 14:18

Durumundan şüphelenilen 3 kişiden bonzai çıktı

Eskişehir’de polisin durumundan şüphelenerek durdurduğu 3 farklı olaydaki şahıslardan bonzai elde edildi.

Durumundan şüphelenilen 3 kişiden bonzai çıktı

29 Kasım 2017 14:18


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Fevzi Çakmak ve Gazipaşa Mahallesi’nde çalışma başlattı. Bu kapsamda durumundan şüphelenilerek durdurulan M.Z. isimli şahıs üzerinden toplam daralı 0.25 gram bonzai, M.S isimli şahıs üzerinden toplam daralı 1.31 gram bonzai ve G.C isimli şahıs üzerinden toplam daralı 1.70 gram bonzai maddesi ele geçirildi. M.Z isimli şahsın 2 ayrı suçtan kaydı olduğu, ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Hırsızlık ve Uyuşturucu Madde Ticareti" yapmak suçundan aranması olduğu tespit edildi.




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