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28 Aralık 2016 12:48

Düş Bahçesi Çoçukları’ndan tekerlekli sandalye bağışı

Düş Bahçesi Çoçukları’ndan tekerlekli sandalye bağışı

28 Aralık 2016 12:48

Düş Bahçesi Çocukları grubu üyeleri, yürümekte zorluk çeken maddi durumu iyi olmayan yaşlı bir vatandaşın hastaneye gidip gelirken kullanması için ihtiyaç duyduğu tekerlekli sandalyeyi sağladı.
Tepebaşı Çamlıca Mahallesi Muhtarı Savaş Hancı’nın, ihtiyaç sahibi hasta için destek aradığı haberini alan grup üyeleri hemen harekete geçti. Tekerlekli sandalye için destek olacaklarını ileten grup üyeleri, bunu kısa sürede tedarik ederek Çamlıca Mahalle Muhtarı Savaş Hancı aracılığı ile ismi açıklamayan yaşlı teyzenin daha rahat hareket etmesini sağladılar.
Düş Bahçesi Çocukları grubu kurucusu Hüseyin Özgören, çocuklar için projeler ürettiği kadar insana, hayata, çevreye ve her canlıya değer katan projelerde de yer almayı ilke edinmiş bir topluluk olduğunu anlattı. Özgören, "Muhtarımızın mahalle sakini teyzemizin tekerlekli sandalye ihtiyacını karşılamak için destek aradığını duyunca hemen harekete geçtik İstanbul’da bulunan Düş Bahçesi Çocukları gönüllümüzün girişleriyle kısa bir sürede yeni bir tekerlekli sandalye tedarik edilerek Çamlıca Mahalle Muhtarımız Savaş Hancı’ya teslim ettik" dedi.
Muhtar Savaş Hancı da yaptığı açıklamada, “Düş Bahçesi Çocukları mahallemizde Eskişehir ve ülke genelinde çocuklar için güzel projeleri yaptığını duymuştum, ama yaşlı vatandaşımız için de çok önemli olan tekerlekli sandalye ihtiyacımızı hızlı bir şekilde bize ulaştırınca gerçekten mutlu oldum. Destekleri için Düş Bahçesi Çocukları gönüllülerine ve Hüseyin Özgören’e teşekkür ederim” diyerek Düş Bahçesi’nin hizmetlerinin artarak devam etmesi dileğinde bulundu.



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