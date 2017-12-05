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05 Aralık 2017 10:28

Duyulara değil gönüllere hitap eden konser

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Görme ve İşitme Engelliler Türk Halk Müziği Topluluğu, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ‘Anadolu’dan Türküler’ adlı konser düzenlendi.

Duyulara değil gönüllere hitap eden konser

05 Aralık 2017 10:28

Görme ve işitme engellilerin yer aldığı koro, yaklaşık 2 saat boyunca izleyenlere Anadolu’nun dört bir yanına ait ezgiler sundu.


Açıköğretim Sistemi mezunu ya da öğrencisi olan görme ve işitme engelli bireylerin sosyal hayatta daha aktif olmasını sağlamak amacıyla kurulan Görme ve İşitme Engelliler Türk Halk Müziği Topluluğu, başarılı bir konseri daha geride bıraktı. Şef Öğr. Gör. Erdal Uludağ’ın yönettiği ve Anadolu’nun dört bir yanından eserlerin seslendirildiği konserde; Kırşehir yöresinden ‘Sevdan Olmasaydı’, Çanakkale yöresinden ‘Evreşe Yolları Dar’, Erzurum yöresinden ‘Kağızman’a Ismarladım Nar Gele’, Diyarbakır yöresinden ‘Diyarbakır Güzel Bağlar’, Sivas yöresinden ‘Fincanı Taştan Oyarlar’ gibi türküler seslendirildi.


Ayrıca türkülerin koro tarafından söylendiği sırada işaret diliyle de sözlerin okunuşu, salonda bulunan işitme engellilerin de melodileri hissetmesini sağladı. Konseri izleyenler, çalınan türkülere hep bir ağızdan eşlik ederken, bazı türkülerde yerinde duramayan seyirciler, kendini müziğin ritmine bırakarak halay çekti. Konser sonrasında ise koro, salondakiler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.



“İşitme engelli öğrencilerimizin o ritim duygusu, elleriyle hareketleri gerçekten çok etkileyiciydi”


Dünya Engelliler Günü nedeniyle verilen konser sonrası konuşan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, konser sırasında duygulandığını ifade ederek, “Gerçekten bu akşam çok duyguluyum. Üniversitemiz Açıköğretim Sistemi’ndeki görme ve işitme engelli öğrencilerimizin çok coşkulu bir konserini izledik. Bu öğrencilerimiz Türkiye’nin her yerinden gelen öğrencilerimiz. Bunlar üniversitemiz Halk Bilim Merkezi tarafından çok kısa bir süre içerisinde eğitim aldılar ve bu eğitim sonucunda da çok güzel bir konser sundular. Gerçekten 500 kişilik salon doluydu. Ben konserde çok duygulandım. Özellikle işitme engelli öğrencilerimizin o ritim duygusu, elleriyle hareketleri gerçekten çok etkileyiciydi” şeklinde konuştu.



“Biz onların önünden engelleri birer birer kaldıracağız”


Ayrıca Rektör Gündoğan, engellilerin insanlara yaşama sevinci de verdiğini kaydederek, “Aslında bu, şunu gösterdi. Onların önündeki engelleri kaldırdığımız zaman engellilerimizin yapamayacağı şey yok. Gerçekten onlar engelli değil, engelleniyorlar. O engelleri kaldırmak da bizim görevimiz. İnşallah bundan sonra da bu engelleri biz birer birer kaldıracağız onların önünden. Aslında onlar bize yaşama sevinci verdiler. Bu akşam bizi çok mutlu ettiler. Gerçekten ben her birinin ayrı ayrı gözlerinden öpüyorum. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu konserler devam edecek. Belki önümüzdeki yıllarda Eskişehir dışında da turne çalışmaları yapılabilir. Türkiye’nin muhtelif yerlerine de gidilebilir. Öğrencilerimizin bu konserleri farklı illerde de sergilenebilir inşallah önümüzdeki dönemde onu da yapacağız. Ben tüm öğrencilerimize bize yaşattıkları bu güzel akşam için teşekkür ediyorum” dedi.




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