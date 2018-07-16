EBTO Başkanı Akif Aladağ Kazım Kurt’u ziyaret etti

Kazım Kurt’u ziyaret etti.

Başkan Kurt’un makamında gerçekleşen ziyarete, EBTO Başkanı Akif Aladağ ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Aladağ ile bir süre sohbet eden Başkan Kurt, Aladağ’a yeni görevinde başarılar diledi. Alpu’ya yapılmak istenen Kömürlü Termik Santral konusuna değinen Başkan Kurt, Aladağ ve EBTO’nun bu santrale karşı ciddi bir mücadele yürüttüğünü belirterek, “Yapılmak istenen bu santral Eskişehir’e ve bölge halkına ciddi zararlar verecek. Hipokrat yemini eden siz hekimler, her zaman halk sağlığını ön planda tutmak zorundasınız. Tabip Odası da her zaman bu bilinç ve görevle hareket etmektedir. Ben bu zorlu mücadele de sizlere başarılar diliyorum” dedi.

Odunpazarı Belediyesi’nin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten EBTO Başkanı Akif Aladağ, halkçı ve demokrat proje ve çalışmaları için Başkan Kurt’a teşekkür etti. Halk sağılığını savunmaya devam edeceklerini kaydeden Aladağ, “Üzerimizdeki tüm baskıya rağmen hekimliğe başlamadan önce ettiğimiz Hipokrat yeminine bağlı kalmaya; doğada ve insanda tahribat yapan, toplumsal yaşamı tehdit eden her şeye karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. Tüm bunları yaparken de Eskişehir’deki emek ve demokrasi güçleri ve belediyelerle işbirliği yapmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.