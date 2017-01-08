Diğer
Kategoriler
08 Ocak 2017 12:32

Edebiyat buluşmaları devam ediyor

Edebiyat buluşmaları devam ediyor

08 Ocak 2017 12:32

Eskişehir Kent Konseyi Kültür Sanat Çalışma Grubu tarafından başlatılan Edebiyat Buluşmaları adlı etkinliğin 3’üncüsünde usta kalemler Sezai Sarıoğlu, Rahmi Emeç ve Ömer Asaf Tosun okurları ile buluştu. Şiire dair her şeyin konuşulduğu söyleşiye, edebiyat severler yoğun ilgi gösterdi.
Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salon’da gerçekleştirilen söyleşinin açılış konuşmasını yapan Kültür Sanat Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı Nesrin Deniz, edebiyat buluşmalarını keyifle sürdürdüklerini söyledi. Moderatörlüğünü köşe yazarı Gencer Aytüre’nin yaptığı söyleşide yazarlar, şiir yazım aşamaları, şiirin kurgulanması ve şiir tekniklerine dair düşüncelerini paylaştılar. Tanımlara dair düşüncelerini paylaşan Sezai Sarıoğlu, “Tanımlar bize kodlanmıştır. Önce bildiklerimizde de şüphe etmemiz gerekiyor. Tanımların bir tutuculuğu vardır. Eğer hayatın kapılarının sonsuz olduğunu düşünüyorsak bunu sonlu kavramlarla ifade edemeyiz. Şiir de böyledir. Özgür olmalıdır” dedi.
Konuşmaların ardından şairler en sevilen şiirlerini okuyarak, merak edilen soruları cevaplandırdılar. Etkinlik sonunda katılımcılara teşekkür belgesi takdim eden Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy, “Bu soğuk kış gününde sıcacık sohbetinizle içimizi ısıttınız. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
-3
°
C
Hafif Kar Yağışlı
  • Pazartesi
    Hafif Kar Yağışlı
    -3°C
  • Salı
    Kar Yağışlı
    4°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    4°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    4°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç