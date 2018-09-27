EFSAD yeni sezonu açıyor

Yaklaşık 23 yıldır Eskişehir'in kültür ve sanat yaşamına fotoğrafla değer katan EFSAD, bu sezon da yaklaşık 30 haftalık zengin bir programla fotoğrafseverlerin karşısına çıkıyor. Gerek Eskişehir'den gerekse şehir dışından fotoğrafçıların çalışmaları 28 Eylül Cuma itibariyle başlayacak fotoğraf gösterileri ile beğeniye sunulacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan EFSAD Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Deniz Dinçer, "Cuma akşamı ilk fotoğraf gösterimizin konuğu Tahsin Altınok olacak. Fotoğrafseverlerle yıl sonuna kadar tanınmış fotoğrafçıların yanısıra genç yetenekleri de bir araya getirmeyi planlıyoruz. Yeni dönemde 30'a yakın isim gösteri ve söyleşilerle EFSAD'da olacak. Aralık ayı başında ise bir gelenek haline gelmiş olan Fotoğraf Haftasının 14'üncüsü düzenlenecek. Haftada Türkiye'nin önemli fotoğrafçıları gösterileri ve söyleşileri ile konuk olacaklar. Fotoğraf haftasında ayrıca vatandaşların da katılabileceği fotoğraf üreteceğimiz etkinliklerimiz de olacak. Bu sezonda da fotoğrafçıların uygulama şansı bulduğu fotoğraf gezilerini düzenlemeye devam edeceğiz. 2 Ekim itibariyle başlayacak olan temel fotoğrafçılık seminerlerinin yanında ileri seviye seminerler ile çeşitli atölyeler gerçekleştirilecek. Bu sene çalışma gruplarımıza yenilerini ekliyoruz. Bunlardan bazıları sinema çalışma grubu, sokak fotoğrafçılığı çalışma grubu ve analog fotoğrafçılık çalışma grubu olacak. Şu ana kadar Instagram'da 70 binden den fazla fotoğrafta efsad etiketinin kullanıldığını görmek mutlu ediyor. Bu sezon sosyal medya üzerinden fotoğraf yarışmaları düzenleyeceğiz. Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu ile birlikte ulusal ve uluslararası fotoğraf yarışmaları düzenleyerek Eskişehir'in tanıtımına katkı sağlamak istiyoruz" dedi.