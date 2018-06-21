Efsane Es-Es yaz okulu başladı

1965 Efsane Futbol Sahası’nda düzenlenen törenle başlayan futbol yaz okulları yaz boyunca sürecek. 40 çocuğun katıldığı futbol yaz okulu, ağustos ayı sonunda tamamlanacak. Futbol yaz okulu açılışında konuşan Eskişehirsporlu Profesyonel Futbolcular Dayanışma Derneği Genel Sekreter ve Basın Sözcüsü Hüdai Doğu, “Eskişehirsporlu Profesyonel Futbolcular Dayanışma Derneği 6. geleneksel yaz futbol okulu sezon açılışını bugün gerçekleştiriyoruz. 40’a yakın sporcumuza 2 değerli hocamız futbolu öğretecekler, ancak sporun yanında eğitime de önem vermemiz lazım” dedi. Doğu desteklerinden dolayı Espet firmasına ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’a teşekkür etti.

ÇOCUKLARINIZI BURAYA GETİRDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da, bu sene yaz spor okullarının 6’ncısını gerçekleştirdiklerini söyleyerek, “Bugün 6’ncısını gerçekleştirdiğimiz yaz okulunun açılışında 40’a yakın çocuklarımız yer alıyorlar. Siz anne babalara çok teşekkür ediyorum çocuklarınızı buraya getirip değerli hocalarımıza teslim ettiğiniz için. Tepebaşı Belediyesi olarak çocuklarımızı çok sevdiğimiz için çocuk projeleri yapmaktan büyük gurur duyuyoruz. Çünkü çocuklar her şeyi okulda öğrenmeyebiliyor ama boş vakitlerini de çok iyi değerlendirmeleri gerekiyor. Onun için bu tip spor etkinliklerini ön planda tuttuğumuz projeler” dedi.