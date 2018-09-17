Efsane grup Moğollar'dan unutulmaz konser

Tepebaşı Belediyesi'nin Espark AVM işbirliği ile düzenlediği etkinlikte efsane müzik grubu Moğollar, unutulmaz bir konsere imza attı.

Tepebaşı Belediyesi'nin 12.'sini düzenlediği Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu'nun final konserinde müzikseverler unutulmaz bir gece yaşadı.

Espark AVM işbirliğinde düzenlenen konserde Türkiye'nin en köklü müzik gruplarından Moğollar, hafızalara kazınan şarkılarını Eskişehirliler için seslendirdi. Unutulmaz parçalara eşlik etmek için alanı dolduran vatandaşlar zaman zaman coşarken zaman zaman da duygu yüklü anlar yaşadı. Konserde grup, ‘Ölüler Altın Takar Mı?' isimli şarkıyı seslendirmeden önce konuşan Taner Öngür, “Bu şarkıyı İzmir Bergama'da siyanür ile altın aranması konusu gündeme geldiğinde yazmıştık. Bugün de burada seslendireceğiz ve söylemek istiyoruz; Eskişehir'e kömürlü termik santral yapılmasını da istemiyoruz” şeklinde ifade ederken Eskişehirlilerden yoğun alkış aldı.

Konser programının sonunda sahneye çıkan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, başta Türk müziğinin duayeni Cahit Berkay ile grubun solisti ve Cem Karaca'nın da oğlu olan Emrah Karaca'yı ve diğer grup üyelerini tebrik etti. Moğollar'a Eskişehirspor forması ve çiçek takdim eden Başkan Ataç, “Bu akşam Moğollar sayesinde gerçekten mükemmel bir müzik ziyafeti çektik. Bu arada sevgili Emrah ile birlikte rahmetli Cem Karaca'yı da andık. 2003 yılında, 3. Pişmiş Toprak Sempozyumu idi ve konserlerimizi Yazılıkaya'da yapıyorduk. O sene davetli sanatçımız da Cem Karaca'ydı ve Eskişehir'den yaklaşık 5 bin kişi katıldı. O konserden sonra da aramızdan ayrıldı. Moğollar 50 yıldır eğilmeden, bükülmeden bugünlere geldiler. Bana göre kendileri cumhuriyetin en önemli değerlerinden bir tanesi. Tabi ki böyle güzel insanlar Tepebaşı'nda konser verebilir, onlar bizim baş tacımız” diye konuştu.

Cahit Berkay da Eskişehirspor formasını giydikten sonra Eskişehir'de konser vermekten dolayı çok mutlu olduklarını belirterek Başkan Ataç'a teşekkür etti.