EGES adeta destan yazdı

Lig 2. devre müsabakalarında, ikinci devrede oynadığı 7 karşılaşmada 6 galibiyet ve 1 beraberlik alıp 19 puan toplayarak ligi 3'üncü sırada bitirdi.

Birinci devre maçlarında 10 puan toplayıp 4. sırada yer alan EGES, 2'nci devreye damgasını vurdu. Kayseri'de 10-16 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleşen 2'nci lig 2'nci devre B1 kümede müsabakalarını tamamlayan EGES futbol takımının çok iyi bir uyum sağladığını belirten Kulüp Başkanı irfan Çetinkuş. “Rakiplerimiz oldukça güçlü belediye takımlarıydı. Ancak ekip ruhu ve ikinci yarıda ikinci devre maçlarındaki hırsımız bizi üçüncü sıraya yükseltti. Hedefimiz gelecek yıllarda antrenman sahası ve takıma destek sağlamak” dedi.