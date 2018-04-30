Diğer
Kategoriler
30 Nisan 2018 10:24

EGES Aksaray yolcusu

Hiç Görmeyen 2.

EGES Aksaray yolcusu

30 Nisan 2018 10:24

Lig 1. Devre maçlarına katılacak olan Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü (EGES) sporcuları, Aksaray’a doğru yola çıktı.


Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından 29 Nisan ile 5 Mayıs tarihleri arasında, Aksaray’da B1 (hiç görmeyen) 2. Lig 1. Devre maçları düzenlenecek. Bu maçlara katılacak olan EGES, müsabakalar sonucu birinci lige çıkmayı hedefliyor. Bunun için turnuvaya haftada çift antrenman yaparak hazırlanan takım, Eskişehir’in temsil etmeye devam edecek. EGES Başkanı İrfan Çetinkuş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, amaçlarından bahsetti. Bu sene daha iyi hazırlandıklarını aktaran Başkan Çetinkuş, "Takımımız bu sene daha ciddi hazırlanma fırsatı yakaladı. Amacımız şehrimizi görme engelliler sporu alanında Türkiye’de iyi yerlere getirmek" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
29
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç