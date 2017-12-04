Diğer
Kategoriler
04 Aralık 2017 11:44

EGES artık 3. Ligde

Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü (EGES) sporcuları, Adana’da yapılan goalball yükselme grubu maçlarını 2.

EGES artık 3. Ligde

04 Aralık 2017 11:44

olarak tamamladı.


Adana’da 27 takımın katıldığı turnuvada Eskişehir temsilcisinin rüzgarı esti. Goalball erkek yükselme grubu maçlarında favori olarak gösterilen EGES, 2. olarak 3. Lige yükselmeyi başardı. Antrenör Caner Oyman bu başarının ciddi çalışmanın, samimiyetin ve dostluğun bir sonucu olduğuna dikkat çekerken, 3. Ligde kalıcı olmak istediklerini söyledi.


EGES Başkanı İrfan Çetinkuş ise, takıma yapılacak takviyeler ile 3. Ligde şampiyonluk hedefinin gerçekleşebileceğini, bunun için ise şehrin kulübe ve takıma destek vermesi gerektiğini belirtti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
13
°
C
Yağmurlu
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    13°C
  • Salı
    Karla Karışık Yağmurlu
    1°C
  • Çarşamba
    Hafif Kar Yağışlı
    1°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    2°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç