EGES artık 3. Ligde

olarak tamamladı.

Adana’da 27 takımın katıldığı turnuvada Eskişehir temsilcisinin rüzgarı esti. Goalball erkek yükselme grubu maçlarında favori olarak gösterilen EGES, 2. olarak 3. Lige yükselmeyi başardı. Antrenör Caner Oyman bu başarının ciddi çalışmanın, samimiyetin ve dostluğun bir sonucu olduğuna dikkat çekerken, 3. Ligde kalıcı olmak istediklerini söyledi.

EGES Başkanı İrfan Çetinkuş ise, takıma yapılacak takviyeler ile 3. Ligde şampiyonluk hedefinin gerçekleşebileceğini, bunun için ise şehrin kulübe ve takıma destek vermesi gerektiğini belirtti.