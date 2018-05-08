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08 Mayıs 2018 11:57

EGES fırtınası Aksaray’da esti

Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü (EGES) sporcuları, B1 Hiç Görmeyen Futbol 2.

EGES fırtınası Aksaray’da esti

08 Mayıs 2018 11:57

Lig’inde ilk devre maçlarını tamamladı.


EGES, Aksaray’da 29 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen B1 Hiç Görmeyen 2. Lig 1. Devre maçlarını tamamladı. Eskişehir ekibi oynadığı 7 maç sonunda 3 galibiyet 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak, 19 puan toplamayı başardı. Birinci devreyi 4 sırada bitiren EGES’de, takıma bu sene yapılan yeni takviyeler ve ciddi antrenman programları başarıyı getirdi. Güçlü rakiplerinden puanlar alan EGES sporcuları, hedeflerinin 1. Lige yükselmek olduğunu yinelediler.




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