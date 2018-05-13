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13 Mayıs 2018 13:05

EGES Rize’de maçlarına başladı

Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü Goalball (EGES) Erkek Takımı, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Rize’de düzenlenen Goalball Erkekler 3.

EGES Rize’de maçlarına başladı

13 Mayıs 2018 13:05

Lig 1. devre maçlarına başladı.


Bu sene kadrosunu güçlendiren ve haftada iki antrenmanla lige hazırlanan EGES, bir üst lige çıkmayı hedefliyor. Antrenör Caner Oyman, takımla ilgili yaptığı durum değerlendirmesinde, "Bu sene milli takımda görev yapmış Ali Akbaş’ı kadromuza dahil ederek mevcut kadromuzu güçlendirdik. Ayrıca şehrimizdeki görme engelli sporcularımızın azmi sayesinde antrenman sayımızı artırdık. 6 sporcu ile katıldığımız ligde iddialı durumundayız ve otoriteler tarafından favori gösterilmekteyiz" diye konuştu.




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