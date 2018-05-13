EGES Rize’de maçlarına başladı

Lig 1. devre maçlarına başladı.

Bu sene kadrosunu güçlendiren ve haftada iki antrenmanla lige hazırlanan EGES, bir üst lige çıkmayı hedefliyor. Antrenör Caner Oyman, takımla ilgili yaptığı durum değerlendirmesinde, "Bu sene milli takımda görev yapmış Ali Akbaş’ı kadromuza dahil ederek mevcut kadromuzu güçlendirdik. Ayrıca şehrimizdeki görme engelli sporcularımızın azmi sayesinde antrenman sayımızı artırdık. 6 sporcu ile katıldığımız ligde iddialı durumundayız ve otoriteler tarafından favori gösterilmekteyiz" diye konuştu.