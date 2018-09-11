EGES üst lige çıkmayı hedefliyor

Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü, Kayseri'de yapılan olan B1 Futbol (hiç görmeyen) 2. Lig 2. devre maçlarına başladı.

Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü 10 Eylül'de başlayıp 16 Eylül'e kadar sürecek B1 Futbol 2. Lig 2. devre müsabakalarında ter döküyor. İlk maçta grup lideri Bursa Yıldırım Belediyesi Altı Nokta Görme Engelliler Spor Kulübü ile karşılaşan Eskişehir temsilcisi karşılaşmadan 1 puan ile ayrılarak puanını 11'e çıkardı. Maç sonrasında açıklama yapan Kulüp Başkanı İrfan Çetinkuş, “2. devre maçlarına haftada çift antrenman yaparak hazırlandık. Ayrıca eylül ayı başında yaptığımız bir haftalık kamp ile sporcularımızın motivasyonunu arttırdık. İlk iki takımın birinci lige yükseleceği maçlar sonunda EGES olarak, kalan 6 maçımızı da kazanarak ligi ilk iki sırada tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.