Eğitim İş Şube Başkanı A. Kadir Önder:

Kadir Önder, öğretmenlere yönelik 4 yılda bir yapılacak sınavın kabul edilemez olduğunu belirtti.

Düzenlediği basın toplantısında, Milli Eğitim Bakanlığının uygulamalarını eleştiren Önder, “Öğretmenlerin yeterliliği mi sorgulanıyor” diye sordu. Tatile çıkarken büyük üzüntüleri ve soru işaretlerini de yanlarında götürdüklerini ifade eden Kadir Önder, “Öğretmen Strateji Belgesi’ni 9 Haziran 2017 tarihinde 30091 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu belge ile birlikte Bakanlık yetkililerimiz öğretmenlere canlı yayında bilgi vermişlerdir. Ancak canlı yayında soru sorulamadığı için pek çok konuda eğitim çalışanları aydınlatılamamış, verilen bilgiler netlikten uzak kalmıştır. Öğretmenlere yönelik 4 yılda bir yapılacak sınav kabul edilemez. Doktorlar, hemşireler, mühendisler, askerler ve diğer kariyer meslekleri 4 yılda bir sorgulanıyor mu? Eğitim fakültelerine güvenmiyor muyuz? Eğitimin pek çok sorunu varken öğretmenlerin yeterlilikleri mi sorgulanıyor? Öğretmen Strateji Belgesinin yandaş çoğaltma hedefi ile ortaya çıkarıldığını düşünüyoruz” diye konuştu.

Okul müdürü, öğrenci ve velilerin performans değerlendirme sistemine dahil edilmesinin de kaos ortamı oluşturacağını belirten Önder, “Okulların nicelik ve nitelik bakımından eşitlenmeden öğrenci başarısı üzerinden öğretmenlerin değerlendirilecek olması tarihi bir hatadır. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı 30 film izleme 37 kitap okuma ödevi verdi. Bakanlık öğretmenlerine güvenme konusunda ve yeterliliği hakkında olumsuz düşünceye mi sahip ki ödev başlığıyla görev veriyor. Güven ve itibar konusunda Alo 147’yi de kurarak mesleğimizi ayaklar altına alan Bakanlığımızı daya duyarlı olmaya davet ediyoruz” dedi.

Önder, yetkililere seslenerek mutlu insanların daha başarılı olacağını iddia ettiklerini, öğretmenlere bayram sonrası üç gün idari izin verilmesini olumlu bulduklarını sözlerine ekleyerek teşekkür etti. A. Kadir Önder, tüm ulusun bayramını kutlayarak öğrencilere iyi tatiller diledi.