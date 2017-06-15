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15 Haziran 2017 17:01

Eğitim Sen’den MEB’e ders saati tepkisi

Eğitim Sen Şube Başkanı Faik Alkan, liselerin haftalık ders saatleri çizelgesinin düzenlenmesi ile ilgili kararı eleştirerek, “Liselerin haftalık ders saatleri çizelgesi düzenlemesi MEB’in eğitimine bakışını gözler önüne serdi” dedi.

Eğitim Sen’den MEB’e ders saati tepkisi

15 Haziran 2017 17:01


Düzenlediği basın toplantısında, yapılan düzenlemeler hakkında bilgi veren Alkan, “Sağlık bilgisi ve trafik dersleri öğrencilerimizin gündelik hayatlarını doğrudan etkileyen derslerdir. Farklı içerik ve işleyiş şekilleri olan bu iki dersin birleştirilmesinin bilimsel hiçbir karşılığı yoktur. Biyoloji ders saati 3 saatten 2 saate düşürülmüş, din dersi 1 saatten 2 saate çıkarılmıştır. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi 9, 10 ve 11. sınıflarda, tarih dersi 12. sınıflarda, coğrafya, matematik, fizik, kimya, biyoloji dersleri 11 ve 12 sınıflarda, sağlık bilgisi ve trafik kültürü dersi 10, 11 ve 12. sınıflarda ortak ders olarak yer almamaktadır. Zorunlu din dersi ise tüm sınıflarda ortak ders olarak yer almaktadır” diye konuştu.


“Yenilikten, eleştirel düşünceden, gelişmeden, eğitimin ekonomiye etkisinden bahsedilirken bilim derslerinin azaltılması ciddi bir çelişkidir” diyen Alkan, sözlerini şöyle sürdürdü:


“Haftalık ders saat, düzenlemesi ile din dersi hariç diğer öğretmenlerin çok önemli bir bölümü norm kadro fazlası haline gelecek, ciddi mağduriyetler yaşanacaktır. Eğitim Sen olarak eğitimi ve eğitim programlarını dinselleştiren, içeriğini bilimsel olmaktan çıkaran, çocuklarımızı ve gençlerimizi özne olarak görmek yerine şekillendirilmesi gereken nesneler olarak gören ve onların bugünlerini, yarınlarını karartan her düzenlemeye örgütlü gücümüzle karşıyız.”




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