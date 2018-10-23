Eğitimcilere çevre semineri

Tepebaşı bölgesinde 2009 yılından beri ambalaj atıklarının toplanması çalışmalarını sürdüren Tepebaşı Belediyesi ile ÇEVKO tarafından düzenlenen Eğitimcilerin Eğitimi seminerine çok sayıda öğretmen katıldı.

Tepebaşı Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen seminerde ÇEVKO Vakfı Eğitim Şefi Ethem Murat Anaç, Tepebaşı İlçesi ilkokullardan programa katılan 45 yönetici ve öğretmene; Türkiye'de atık kaynaklı sorunlar, geri kazanımın önemi, geri dönüşüm yöntemleri ve Türkiye'de uygulanan geri dönüşüm sistemi konularında bilgiler verdi. Seminer sonunda katılımcılara ÇEVKO Vakfı Eğitim Programı Katılım Sertifikası takdim edildi.

Eğiticiler, eğitim-öğretim yılının devamında ÇEVKO tarafından katılımcı ilkokullara gönderilecek olan eğitim setleri ile çevre ve atık konulu çalışmalarına devam edecek.