Ekmek ocağından çıkan yangın bina çatısını sardı

Eskişehir'de 3 katlı bir binanın çatı katında meydana gelen yangın minareden görüntülendi. Eskişehir İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği olayda, yanan çatı neredeyse kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, olay Erenköy Mahallesi Ulu Camii Sokak'ta bulunan bir 3 katlı binanın çatısında meydana geldi. İddialara göre, binanın çatı arasındaki ekmek ocağı yakılırken bacasından sıçrayan kıvılcımlar etrafa saçıldı. Daha sonra yangın çıkan çatıda alevler her yeri sardı. Dumanı fark eden çevredeki vatandaşlar Eskişehir İtfaiyesi, 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler bölgeyi güvenlik amaçlı insanlardan arındırdı. Ardından ekipleri, itfaiye aracının merdivenini çatıya doğru yükselterek yangına müdahale etti. Çıkan yangını daha fazla büyümeden kontrol altına alan ekipler ardından soğutma çalışmaları yaptı. Yangının devam ettiği esnada ise mahallede bulunan Yunus Emre Camii minaresinden görüntülenen itfaiye ekiplerinin yoğun çabası da kaydedildi.

Öte yandan çıkan yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken olayla ilgili inceleme başlatıldı.