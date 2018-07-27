Ekolojik Pazar 9. yaşına girdi

yaşına girdi.

Yaklaşık 9 yıldır faaliyet gösteren Ekolojik Pazar hizmete girdiği tarihten bu yana; doğru beslenme, güvenli gıda üretimi ve tüketimi konularında duyarlılık göstererek, sertifikalı üreticilerin ürünlerini tüketiciyle buluşturmaya devam ediyor. Sebzeden meyveye, zeytinyağından bala, sütten peynir ve tereyağına ve et ürünlerine kadar pek çok ürünün yer aldığı Ekolojik Pazar 8 yılı geride bırakmasının ardından 9. yaşına girmenin gururunu yaşıyor. İlk olarak İsmet İnönü Caddesi üzerinde hizmete açılan Ekolojik Pazar, 8 Mart 2015’ten itibaren İsmet İnönü Caddesi’nde bulunan Tepebaşı Belediyesi Hanımeli Sokak içerisinde hizmet vermeye devam ediyor.

Her hafta Pazar günleri Eskişehirliler ile buluşan Ekolojik Pazar’da, sertifikasyon kuruluşlarının kontrolünde üretilen ve satışa sunuluncaya kadar denetim altında tutulan ürünler vatandaşların beğenisine sunuluyor. Her ürünün Hanımeli Sokak’a giriş ve çıkışı kayıt altında gerçekleşirken, organik üretime ilgi duyan çiftçiler de konu ile ilgili detaylı olarak bilgilendiriliyor.

Eskişehirlilerin güvenli bir şekilde ekolojik ürünlere ulaşması için hizmet veren Ekolojik Pazar, her Pazar günü Hanımeli Sokak’ta hizmet vermeye devam ediyor.