Diğer
Kategoriler
27 Temmuz 2018 17:38

Ekolojik Pazar 9. yaşına girdi

Tepebaşı Belediyesi’nin 4 Temmuz 2010 tarihinde Eskişehir’e bir ilk olarak kazandırdığı Ekolojik Pazar 9.

Ekolojik Pazar 9. yaşına girdi

27 Temmuz 2018 17:38

yaşına girdi.


Yaklaşık 9 yıldır faaliyet gösteren Ekolojik Pazar hizmete girdiği tarihten bu yana; doğru beslenme, güvenli gıda üretimi ve tüketimi konularında duyarlılık göstererek, sertifikalı üreticilerin ürünlerini tüketiciyle buluşturmaya devam ediyor. Sebzeden meyveye, zeytinyağından bala, sütten peynir ve tereyağına ve et ürünlerine kadar pek çok ürünün yer aldığı Ekolojik Pazar 8 yılı geride bırakmasının ardından 9. yaşına girmenin gururunu yaşıyor. İlk olarak İsmet İnönü Caddesi üzerinde hizmete açılan Ekolojik Pazar, 8 Mart 2015’ten itibaren İsmet İnönü Caddesi’nde bulunan Tepebaşı Belediyesi Hanımeli Sokak içerisinde hizmet vermeye devam ediyor.


Her hafta Pazar günleri Eskişehirliler ile buluşan Ekolojik Pazar’da, sertifikasyon kuruluşlarının kontrolünde üretilen ve satışa sunuluncaya kadar denetim altında tutulan ürünler vatandaşların beğenisine sunuluyor. Her ürünün Hanımeli Sokak’a giriş ve çıkışı kayıt altında gerçekleşirken, organik üretime ilgi duyan çiftçiler de konu ile ilgili detaylı olarak bilgilendiriliyor.


Eskişehirlilerin güvenli bir şekilde ekolojik ürünlere ulaşması için hizmet veren Ekolojik Pazar, her Pazar günü Hanımeli Sokak’ta hizmet vermeye devam ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç