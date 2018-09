Ekonomideki dalgalanmalar araç piyasasında model yılını düşürdü

Çoğu kişinin hayali olan sıfır kilometre araçlar, yüksek fiyatları nedeniyle bir dahaki bahara ertelendi. Hayallerini erteleyenlerin tercihi ise model yılı düşük, ikinci el araçlar oluyor. Kurdaki yükselişle artan fiyatlar ve kredilerdeki yüksek faiz oranları sıfır araç satışını azaltırken ikinci ele olan talebi artırdı.

Konuyla ilgili otomotiv sektörünün tamamen kredilere bağlı olduğunu dile getiren Eskişehir Oto Galericiler Yardımlaşma Derneği Başkanı Haluk Olcay, insanların daha yüksek model alamamasının nedeninin fiyatlardaki artış olduğunu belirtti. Başkan Olcay, “İkinci el piyasasını fiyatların yukarıya gitmesi aslında olumlu yönde etkiler gibi gözükse de alım gücünün geriye düşmesi 35 bin, 50 bin bandındaki araçlarda yoğunluk sağlıyor. Müşteriye verdiğimiz hizmetin kalitesini arttırarak ancak tedbir alabiliyoruz. Mevcut ekonomik koşullar içerisinde 2. elde bir kampanya yapabilmemiz mümkün değil. Şu anda 50 bin liralık bir kredi kullansanız 2 yılda 100 bin lira olarak ödüyorsunuz. Bir bütçesi var iki model aşağı almak zorunda kalıyor müşteri. Ekonomik dalgalanma aslında insanların bütçesine göre olan arabayı alamamasından kaynaklanıyor. Bugün 100 bin liraya alabildiği bir arabayı, 6 ay önce iki model yılı yukarı taşıyarak alabiliyordu. Dalgalanmanın etkisi o yönde oldu, model yılını aşağı çekmek zorunda kaldı insanlar” şeklinde konuştu.

“Yetkili satıcılardan alın, mağdur olmayın”

Kurdaki yükselişi bahane edip fiyat artışına giden fırsatçılara karşı dikkat edilmesi konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunan Başkan Olcay, “Bu ekonomi içerisinde müşteriye tavsiyemiz; Sektörümüzün çok büyük bir kısmı kayıt dışı ekonomi. Müşteriden rica ediyoruz, tüketiciden ricamız, iş yerlerinden, ikinci el satıcılardan, yetkili satıcılardan alsınlar arabalarını, mağdur olmasınlar” ifadelerini kullandı.

"Faiz oranları ikinci ele itiyor”

İkinci el araçlara talebin sebebini sıfır araç fiyatlarının artışı olarak açıklayan galeri sahibi İsmail Küçükkör ise "Ülkemizde araçların çoğu dış ülkelerden alındığı ve Dolar bazlı olduğu için ülkemizde şu an ekonomik dalgalanma var. Dolar ve euronun artışından dolayı. Mesela 2018 model sıfır bir aracın şu an bayide ki fiyatı 130-140 bin lirayken bunu ikinci el olarak piyasada 65-70 bin liraya 1 yaşında 30 bin kilometreye kadar temin edilebiliyor. 20 bin lira ile 50 bin lira araçlar şu an biraz daha hızlı. Çünkü faiz oranları biraz daha yüksek. İnsanlar biraz daha nakit almaya çalışıyor. 30 bin lira bir kredi çektiğinizde 60 bin lira ödeyeceğine vatandaş borcun altına girmiyor. Daha çok 20 bin-50 bin civarında ki araçlar daha kolay satılmakta” dedi.