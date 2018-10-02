El emeği ürünlerini tren peronunda sergilediler

Farkındalığın artırılması ve sosyal kooperatifçiliğin desteklenmesi, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla gerçekleştirildiği belirtilen Sosyal Kooperatifler Eğitim ve Tanıtım Projesi açılış törenine; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürü Arif Seymenoğlu, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, çok sayıda daire ve kurum amiri, STK Temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Tamamen Sarıcakaya ilçesine has; zeytinyağı, salça, reçel, marmelat, pekmez gibi birçok el emeği ürünlerinin sergilendiği stant tam not aldı. Sarıcakaya Kadınlar Kooperatifi Başkanı Kadriye Okur, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürü Arif Seymenoğlu ve Vali Özdemir Çakacak'a stantta bulunan ürünler ile kooperatifleri hakkında bilgi verdi. Ürünlerin etiketinde yazan ‘Emek Olmadan Yemek Olmaz' sözünü beğenerek takdir eden Vali Çakacak, Sarıcakaya'nın marka olma yolunda çok hızlı ve emin adımlarla ilerlediği mesajını verdi.

Ayrıca Kadınlar Kooperatifi Basın Tanıtım Medya Çalışanı Sevgi Söyler'in yöresel kıyafetle ürünlerin tanıtımını gerçekleştirmesi ilgi odağı haline geldi.