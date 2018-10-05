El sanatları festivalde buluştu

Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi'nde geleneksel Türk sanatlarının sergi ve atölye çalışmalarının yer aldığı "Anadolu'nun Altın Elleri: El Sanatları Festivali" başladı.

Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi ve Anadolu Geleneksel El Sanatları Derneği'nin üstlendiği festival kurdele kesimi ile açıldı. Düzenlenen etkinlikte 33 sanatçının el emeği göz nuru eserleri sergilenirken, birbirinden güzel eserler ziyaretçilerini bekliyor. 5-21 Ekim tarihleri arasında açık olacak festivalin konuğu Eskişehir Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey oldu.