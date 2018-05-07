El yıkama en kolay ve en etkili enfeksiyon kontrol önlemi

Dr. Nurettin Erben, el yıkamanın en kolay uygulanabilen ve en etkili enfeksiyon kontrol önlemlerinden birisi olduğunu belirterek, ”Özellikle sağlık çalışanlarının davranış değişikliğinde bulunması, yani el hijyeni uygulamasını artırması ile sağlık bakım hizmeti veren kuruluşlarda enfeksiyonların yayılımı engellenebilecektir. Böylelikle de milyonlarca kişinin hayatı kurtulacaktır” diye belirtti

"Milyonlarca kişinin hayatı kurtulacaktır"

5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü dolayısıyla bir açıklama yapan Prof. Dr. Nurettin Erben, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 5 Mayıs gününün ‘Dünya El Hijyeni Günü’ olarak belirlendiğini anlattı. DSÖ’nün, ‘Ellerinizi yıkayarak Hayat Kurtarın’ sloganıyla duyurduğu bugünde, özellikle sağlık çalışanlarının el hijyenine uyumunu artırmanın hedeflediğini belirten Erben, “Bunun yanı sıra ‘Antibiyotik Direnci İle Savaşın-Bu Sizin Ellerinizde’ sloganıyla da el hijyenine dikkat edilmesi ya da başka bir deyişle enfeksiyon kontrol önlemlerine uyulması ile antimikrobiyal direncin de önlenebileceği vurgulanmıştır. El yıkama, bilindiği üzere en kolay uygulanabilen ve en etkili enfeksiyon kontrol önlemlerinden birisidir. Özellikle sağlık çalışanlarının davranış değişikliğinde bulunması, yani el hijyeni uygulamasını artırması ile sağlık bakım hizmeti veren kuruluşlarda enfeksiyonların yayılımı engellenebilecektir. Böylelikle de milyonlarca kişinin hayatı kurtulacaktır. Davranış değişikliği olmaması durumunda gelişebilecek antimikrobiyal direnç önemli bir tehdittir. Sağlık çalışanlarının ellerinin hastalar arasında mikrop nakline neden olduğu bir gerçektir. Hastalar arasında nakledilen mikroplar arasında genellikle daha dirençli mikroorganizmalar bulunmaktadır. Bu durum hastalarda daha ölümcül sonlanabilen sağlık bakımı ilişkili enfeksiyonların gelişme riskini doğurmaktadır" diye kaydetti.

"Sağlık çalışanları gün boyunca ellerini 5 ila 42 kez yıkıyor"

Prof. Dr. Nurettin Erben, mikrop bulaşmanın şekillerini ise şöyle anlattı;

“Sağlık çalışanının hasta veya hasta çevresindeki eşyalara dokunması ile mikroplar ellere bulaşmakta; bulaşan mikroorganizmalar eller üzerinde 2 ila 60 dakika canlı kalabilmekte; eğer sağlık çalışanı el hijyeni sağlamadan diğer hastalara müdahale ederse de mikroplar rahatlıkla bir diğer hastaya bulaşabilmektedir. Dünya genelinde sağlık çalışanlarının el hijyeni uygulama oranları yüzde 5 ile yüzde 89 arasında değişmekte, ortalama olarak ise yüzde 38 civarında bildirilmektedir. Sağlık çalışanlarının uygulamalar sırasında gün boyunca ellerini 5 ila 42 kez yıkadığı gözlemlenmiştir. Benzer şekilde el temizleme sürelerinin 6.6 ile 30 saniye arasında değiştiği gözlenmiştir. Sağlık bakımı ilişkili enfeksiyonlar hastalarda ciddi mortalite ve morbiditeye, bunların yanı sıra ciddi bir ekonomik kayba da yol açmaktadır.”

“Temiz eller sağlık sistemini daha güvenli hale getirecektir”

DSÖ’nün, sağlık çalışanlarına ‘Elinizi Yıkayarak Hayat Kurtarın’ kampanyasına katılmayı önerdiğini ifade eden (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı ve Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı Prof. Dr. Nurettin Erben, “Böylelikle dünya genelinde yılda yaklaşık 8 milyon hastanın hayatını kurtarmak mümkün olabilecektir. Unutulmamalıdır ki temiz eller sağlık sistemini daha güvenli hale getirecektir. DSÖ bu amaçla kampanya başlatmış olup, ana hedef sağlık çalışanlarının doğru zamanda ve doğru şekilde el hijyeni uygulamasını artırmaktır. Bunun yanı sıra başta Enfeksiyon Kontrol Komiteleri, hastane yöneticileri ve sağlık otoritelerini bu kampanyaya aktif olarak katılmaya davet etmektedir. Böylelikle de enfeksiyon kontrol önlemlerinin ve el hijyeninin önemi vurgulanarak dirençli mikroorganizmaların yayılımı durdurulabilecektir” diye belirtti.