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26 Temmuz 2018 12:50

Elagöz’den Başkan Ataç’a ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

Elagöz’den Başkan Ataç’a ziyaret

26 Temmuz 2018 12:50

Ahmet Ataç, Eskişehir Barosu başkan adayı Mustafa Elagöz’ü ağırladı.


Ahmet Ataç, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Eskişehir Barosu için başkan adaylığını açıklayan Av. Mustafa Elagöz de belediye başkanını ziyaret etti. Buluşmada Elagöz ve Yönetim Kurulu üyesi adayı Av. İzzet Arslan, Başkan Ataç’a projeleri hakkında bilgiler verdi. Ziyaretlerinden dolayı Elagöz ve Aslan’a teşekkür eden Ataç, başkanlık yarışı için de başarı dileklerini iletti.


Ziyaret, çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.




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